IL MET SES COÉQUIPIERS EN GARDE Umtiti s'enflamme pour... Rakitic!

La finale d'aujourd'hui sera l'occasion pour Samuel Umtiti et Ivan Rakitic, partenaires au FC Barcelone, de s'affronter sur la dernière marche de ce Mondial. Le défenseur central français, interrogé en conférence de presse sur les qualités de son coéquipier du Barça, a fait le point à ce sujet en évoquant également la menace Luka Modric. «Tout le monde connaît ses qualités. Techniquement, c'est très fort. Il a un très grand volume de jeu et est capable de courir 90 minutes, voire plus. Avec Modric, ils se complètent très bien, prennent leur jeu à leur compte. Ce sont des joueurs qu'il ne faut pas trop laisser jouer, sinon ça ne va pas être trop facile», a expliqué Samuel Umtiti.