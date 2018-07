LILLE OSC Bounedjah s'éloigne

Dans le viseur des dirigeants de Lille OSC au début de ce mercato d'été, la piste Baghdad Bounedjah semble s'éloigner pour le club français. En manque sur le plan offensif, le club nordiste à officialisé l'arrivée de trois attaquants pendant ce mercato, il s'agit de Bamba, Ikoné et de Loïc Rémy qui s'est engagé dans la soirée du vendredi. Des recrues qui éloignent l'attaquant algérien Bounedjah du championnat français. Rappelons que Bounedjah figurait aussi dans les plans de Leeds et de son entraîneur Bielsa, mais les exigences salariales du joueur et de son équipe qui demande pas moins de 15 millions d'euros, ont laissé les deux clubs se tourner vers d'autres pistes.