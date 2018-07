MANCHESTER CITY Benarbia évoque l'arrivée de Mahrez

L'ancien international algérien, Ali Benarbia, est revenu sur l'arrivée de Riyad Mahrez à Manchester City dans une déclaration sur le site du club. L'ancien milieu offensif des Citizens a déclaré: «Tout le monde en Algérie attendait que Mahrez passe chez un très grand club pour voir sa progression. Il a fait un travail fantastique pour Leicester City, en gagnant la Premier League et le titre du joueur de l'année, mais les Algériens étaient impatients de le voir jouer aux côtés des meilleurs joueurs dans une équipe plus forte. Toute l'Algérie est excitée par son transfert et vous verrez des drapeaux algériens à l'Etihad Stadium la saison prochaine, sans aucun doute.» Il ajoute, dans ce sillage: «Je pense qu'il fera du bon travail, il donnera à Pep Guardiola plus d'options en attaque et il sera intéressant de voir les différentes combinaisons offensives que City peut utiliser. Quand vous arrivez à 26 ou 27 ans, c'est le moment parfait parce que vous approchez de votre sommet. Nous avions besoin de plus d'options offensives, malgré les bonnes choses de la saison dernière - c'est toujours bon d'avoir de nouvelles alternatives.» Il a ajouté: «Il aura l'occasion de marquer plus de buts et de faire plus de passes décisives. Je pense qu'il n'aurait pas pu choisir un meilleur club à cause de Pep Guardiola et du beau football qu'il aime jouer.» Concernant les similitudes que pourrait avoir l'ancien joueur algérien de City et l'actuel, Benarbia dira: «Nous sommes des joueurs différents; j'étais un meneur de jeu et il est un ailier qui peut jouer à droite ou à gauche. Il est incroyablement rapide avec et sans ballon et c'est pourquoi nous sommes différents dans nos styles. Je pense qu'il a plus de qualité et qu'il peut être un plus grand joueur que moi, mais nous devons voir jusqu'où il peut aller.»