MBAPPÉ ET RAKITIC Neymar écrit à ses coéquipiers

Eliminé en quarts de finale de la Coupe du monde avec le Brésil, Neymar va assister à une finale France-Croatie qui opposera son coéquipier au PSG, Kylian Mbappé, et son ancien partenaire au FC Barcelone, Ivan Rakitic. Sur son compte Instagram, l'attaquant brésilien a souhaité bonne chance aux deux hommes. «Mes amis Kylian Mbappé et Ivan Rakitic... Nous savons à quel point il a été dur pour vous d'en arriver là. Il est l'heure de profiter et de s'amuser car cela en vaut la peine. Je suis très content pour vous deux et la réaction des fans dans vos pays m'émeut. (...) Je ne le nie pas, j'aimerais être avec l'un de vous sur le terrain, mais ça n'est pas le cas cette fois... Nous verrons au Qatar (Mondial 2022, ndlr) (...) Je suis très fier de vous avoir comme amis et le monde du football devrait être fier de cette grande finale. Bonne chance!», a écrit le joueur du PSG.