NÉSTOR PITANA, ARBITRE DE LA FINALE "Un sentiment indescriptible"

Pour la deuxième fois dans l'histoire de la Coupe du monde, c'est le même arbitre qui aura la responsabilité et l'honneur d'officier lors du match inaugural et lors de la finale. Il s'agit de l'Argentin Néstor Pitana, secondé par Hernán Maidana et Juan Pablo Belatti, qui rejoint ainsi son compatriote Horacio Elizondo (Allemagne 2006) au panthéon des hommes en noir ayant dirigé les débats lors d'une finale mondialiste. Quelques heures avant sa désignation, l'arbitre de 43 ans s'est entretenu avec FIFA.com. Il a évoqué l'émotion de partager un tel événement, le défi de Moscou et la préparation qu'il suivra pour être à la hauteur. «Je n'ai jamais rien vécu de tel dans la vie. Un tel sentiment, une telle émotion, c'est unique. Ça me rappelle le jour où j'ai appris que j'allais avoir un enfant. Il faut faire tellement d'efforts, il y a une telle responsabilité...», a-t-il dit. Et d'ajouter: «Pour tout enfant qui aime le football, c'est un rêve de prendre part à une finale de Coupe du monde. Avec mes deux assistants, nous avons beaucoup travaillé pour arriver jusqu'ici. Avec cette finale, nous atteignons un Graal en matière d'arbitrage. Maintenant, nous allons essayer d'être à la hauteur.»