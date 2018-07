ORGANISATION DU MONDIAL 2030 Infantino favorable à une candidature maghrébine conjointe

Le président de la FIFA, l'Italo-Suisse Gianni Infantino, s'est dit favorable à une candidature conjointe des trois pays maghrébins, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie pour l'organisation de la Coupe du monde 2030.

«L'idée est bonne, mais je pense qu'il y a un dossier qui a été proposé pour la session 2030 entre l'Uruguay, le Paraguay et l'Argentine.

Je ne pense pas que la candidature soit un problème après que le Canada, le Mexique et l'Amérique aient eu l'honneur d'organiser le Mondial 2026... mais cette session comportera 48 équipes, et elle aura besoin de beaucoup de choses comme les stades, les installations, les infrastructures», a-t-il déclaré. «Globalement, nous sommes ouverts à toutes les idées et les suggestions. Si une nouvelle candidature est déposée, nous nous pencherons dessus bien évidemment et nous échangerons à ce propos avec les organismes concernés. Je suis persuadé que plusieurs candidatures seront déposées, mais n'oublions pas que l'organisation d'un tel tournoi ne sera pas facile du tout», a-t-il ajouté.

Le ministre algérien de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, avait affirmé que l'Algérie était «prête» à étudier une éventuelle candidature maghrébine pour abriter le Mondial-2030. «Avec les infrastructures sportives qui ont été construites dans le cadre du programme du président de la République au profit de la jeunesse et des sports, aujourd'hui l'Algérie est prête à étudier une éventuelle candidature commune avec le Maroc et la Tunisie pour l'organisation de la Coupe du monde 2030.

Je pense que nous avons les moyens pour organiser des rendez-vous internationaux majeurs», avait-il indiqué.

La sortie médiatique du premier responsable du département ministériel a été suivie quelques jours plus tard par celle du président de la Fédération tunisienne de football (FTF), Wadii Jarii, disant que «nous sommes ouverts à cette idée et nous aimerions que cela se produise».

Le Maroc, qui ne s'est pas encore prononcé sur ce projet d'une candidature commune, a échoué à organiser le Mondial-2026 au profit de la candidature commune «United»: Etats-Unis, Mexique et Canada. Dans la foulée de cet échec, le Maroc a annoncé qu'il sera encore candidat pour l'organisation du Mondial-2030.

Outre la candidature commune sud-américaine pour célébrer le centenaire de la Coupe du monde dont la première édition s'est déroulée en 1930 en Uruguay, l'Egypte s'est également positionnée pour organiser l'édition 2030.