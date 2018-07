ZLATKO DALIC "Maintenant il n'y a plus de pression"

«A mes joueurs, je veux leur dire: Sortez, jouez votre football, ne vous restreignez pas, ne soyez pas inhibés''», a déclaré hier le sélectionneur croate Zlatko Dalic. «Maintenant, il n'y a plus de pression, je ne vais pas rajouter de la pression avant une telle rencontre (...) C'est simplement le plus grand moment dans la vie de chacun d'entre nous», a-t-il souligné». Nous sommes prêts à accepter la défaite avec dignité si cela arrive. Nous représenterons notre pays de la manière la plus digne possible. Si nous ne parvenons pas à gagner, nous féliciterons notre adversaire. Si nous gagnons, nous serons les plus fiers. Nous sommes ici pour profiter», a ajouté Dalic. «Que l'on gagne ou que l'on perde, demain il y aura un tremblement de terre en Croatie», a prévenu Dalic, conscient de la portée historique d'un éventuel premier sacre mondial.