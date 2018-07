DÉSIGNATION DU NOUVEAU COACH NATIONAL Un dossier qui tient tout le monde en haleine

Par Saïd MEKKI -

Zetchi toujours en quête d'un sélectionneur

Les fans des Verts attendent toujours le nom du successeur de Rabah Madjer à la tête de l'Equipe nationale algérienne de football au moment où la FAF devrait prendre une décision définitive dans les prochains jours.

Le président de la FAF avait déclaré récemment que «le nom du prochain sélectionneur des Verts sera connu dès la fin du Mondial».

Dans d'autres circonstances on aurait pensé que l'un des coachs des finalistes de ce Mondial serait dans le viseur de l'instance fédérale algérienne. Mais, l'impossibilité d'une telle éventualité, compte tenu de l'aura que viennent d'atteindre les sélectionneurs Didier Deschamps et Zlatko Dalic, laisse poser la question de savoir pourquoi la FAF prend comme référence la fin du Mondial? C'est une question logique puisque dans la liste des noms des sélectionneurs probables ne figurent aucun des coachs du dernier carré du Mondial encore en lice pour les autres premières places du classement!

Plusieurs sources laissent entendre que la piste de Vahid Halilhodzic serait tombée à l'eau et le technicien bosnien ne reviendrait pas en Algérie. Reste le cas du sélectionneur du Maroc, Hervé Renard.

Les dernières informations le concernant annoncent qu'il devrait discuter avec les responsables marocains sur son statut à la barre technique des Lions de l'Atlas le 23 juillet en cours. Ce qui laisse donc la porte ouverte à son éventuel engagement avec les Verts. D'aucuns savent que Renard a toujours voulu driver la sélection algérienne, mais le «clash» qu'il a eu avec l'ancien président de la FAF, Mohamed Raouraoua, a fait qu'il n'a pas été sollicité. Et si, la FAF veut vraiment attendre la réponse de Renard, il va donc falloir s'attendre à une somme colossale pour résilier son contrat d'avec le Maroc.

Enfin, reste la dernière option par rapport aux noms cités jusque-là comme probables techniciens pour les Verts et il s'agit de notre compatriote Djamel Belmadi. Désormais libre de tout contrat, Djamel Belmadi a précisé à l'agence Reuters qu'il n'a reçu aucune proposition de la part de la FAF.

Il va même jusqu'à dire qu' «il faut donc demander à la FAF si elle pense que je sois le coach des Verts ou pas».

Reste, donc, à savoir si la FAF prendra attache effectivement avec Belmadi ces prochains jours. Présenté comme le candidat préféré du Bureau fédéral juste avant la nomination de Rabah Madjer en octobre dernier, Djamel Belmadi est désormais libre sur le marché. Sa candidature n'était pas dans les plans de la FAF ces dernières semaines, mais avec l'échec annoncée de Vahid Halilhodzic et l'improbabilité d'engager Hervé Renard, cette piste est, donc, bien indiquée sauf si la FAF ne surprenne tout le monde par un nouveau technicien dont le nom est jalousement gardé au secret par les responsables de l'instance fédérale algérienne.