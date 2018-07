Jeux africains de la jeunesse

Nigeria

La première place en ligne de mire

Le directeur de développement des sports de base nigérian, Ademola Are a assuré que son pays visera «la première place» au tableau des médailles des 3es Jeux africains de la jeunesse JAJ-2018, prévus en Algérie du 17 au 28 juillet. Lors des derniers JAJ-2014 à Gaborone (Botswana), le Nigeria a terminé avec un total de 42 médailles (19 or, 10 argent, 13 bronze), derrière l'Egypte et l'Afrique du Sud. «Nos jeunes athlètes ont effectué des stages de préparation dans cinq Etats: Kaduna, Plateau, Lagos, Abuja et Bayelsa en vue des JAJ-2018.

Des athlètes ont même été soumis à des tests», a-t-il ajouté.

Plus de 4500 personnes, dont 3000 athlètes issus de 54 pays, sont attendus lors de cette 3e édition des JAJ pour concourir dans 30 disciplines.



Egypte

260 athlètes présents à Alger

L'Egypte sera présente aux JAJ- 2018 avec 260 athlètes dans 25 disciplines, «avec l'objectif bien évidemment de terminer à la première place au tableau des médailles», selon le général Yahia Daâbas, membre du conseil d'administration du Comité olympique égyptien. Les Egyptiens vont concourir dans les épreuves suivantes: natation, athlétisme, taekwondo, haltérophilie, badminton, basket-ball (3x3), beach-volley, volley-ball, boxe, judo, tennis de table, aviron, tir sportif, tennis, triathlon, cyclisme, karaté, tir à l'arc, handball, canoë, voile, escrime, luttes associées, équitation et gymnastique. L'édition d'Alger, qualificative pour les Jeux olympiques de la jeunesse JOJ-2018 à Buenos Aires (Argentine) dans certaines disciplines, verra la présence de quelque 4 500 personnes, dont 3000 athlètes, issues de 54 pays.



Maroc

Une forte délégation

Le Maroc présentera une forte délégation composée de 208 athlètes lors des JAJ-2018. Les athlètes concourent dans 28 disciplines: athlétisme, aviron, badminton, boxe, canoë kayak, judo, cyclisme, football, gymnastique, haltérophilie, handball, karaté, lutte, natation, pétanque, rugby, sport boules, équitation, tir, taekwondo, tennis, tir à l'arc, triathlon, voile, volleyball de plage, wushu et sambo. Le Vovinam viet vo dao qui était inscrit au menu des Marocains, a été annulé par le comité d'organisation des JAJ en raison du nombre réduit des pays en lice. La délégation marocaine sera dirigée par 82 encadreurs.



Afrique du Sud

Une participation minime

L'Afrique du Sud sera présente aux JAJ-2018 dans quatre disciplines seulement. Il s'agit du tir à l'arc, l'athlétisme, le rugby à sept et le hockey 5 (garçons et filles). L'ensemble des athlètes, à l'exception de ceux du rugby, ont été regroupés vendredi à l'hôtel Garden Court de Johannesburg, avant de rallier samedi à Alger. L'équipe a dû retarder son arrivée à Alger en raison de son engagement dans un tournoi des moins de 18 ans (U-18) à Cap Town. Lors de la deuxième édition à Gaborone (Botswana), le pays de Nelson Mandela a terminé à la 2e place au classement des médailles avec un total de 96 médailles (41 or, 26 argent, 29 bronze).