ANGLETERRE Southgate veut voir plus loin

L'équipe d'Angleterre a donc terminé cette Coupe du monde 2018 à la 4e place. Fier du parcours réalisé par ses joueurs, le sélectionneur anglais Gareth Southgate reste conscient du chemin à parcourir par son équipe pour lutter avec les meilleures nations. «Au final, nous sommes tous fiers de notre Mondial. Nous n'avions pas misé sur un tel parcours de l'Angleterre, et nous sommes dans le Top 4. Alors bien sûr, nous ne sommes pas parmi les quatre meilleures équipes du monde, je le sais et nous ne l'avons jamais caché. Contre les grandes équipes, nous sommes encore un peu légers, mais l'aventure a été formidable. Nous avons une plus grande expérience et on doit bâtir à partir de ça pour l'avenir», a commenté le technicien britannique. La jeunesse anglaise espère pouvoir confirmer dans les années à venir.