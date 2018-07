EDEN HAZARD "On avait la possibilité de gagner ce tournoi"

Eden Hazard, auteur d'une superbe compétition, a réalisé un bilan de ce tournoi au micro de beIN Sports. «Consolé? Oui et non, j'aurais bien aimé jouer demain (ndlr; dimanche en finale). On a fait une super belle Coupe du monde, on termine sur une bonne note. Mais on avait la possibilité de gagner ce tournoi. Il y a l'Euro dans 2 ans, un autre Mondial dans 4 ans, on va essayer de revenir plus fort. (...) Le meilleur joueur du Mondial? Moi, je me le donne (rires). Mais ce n'est pas moi qui décide, il va être donné à un joueur de la finale et c'est normal», a estimé le joueur de Chelsea. En tout cas, Hazard sera assurément dans l'équipe type de ce Mondial!