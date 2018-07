SILVER-CUP DE RUGBY L'Algérie sacrée championne d'Afrique

Par Saïd MEKKI -

La sélection algérienne de rugby a été sacrée championne d'Afrique 2018 (zone Afrique du Nord) et disputera la finale face à la Zambie, vainqueur de Madagascar (zone Sud) dans un match prévu le 25 août prochain pour l'unique billet qualificatif à la Golden Cup 2019.

En effet, l'Algérie a battu la Côte d'Ivoire, avant-hier (23-13), en finale de la Silver-Cup, disputée au stade Alain Coulon de Toulouse (France). Une compétition disputée à trois, entre l'Algérie, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, que les Verts ont finalement remportée, grâce à leur double victoire contre le Sénégal (22-18), puis contre la Côte d'Ivoire. Ils devancent ainsi les Eléphants de Côte d'Ivoire, qui ont pris la deuxième place, grâce à leur victoire (25-21) contre le Sénégal qui, lui, termine à la troisième et dernière place de ce tournoi. Dans l'autre groupe de la poule Sud, la Zambie qui se trouve en compagnie du Botswana et de Madagascar a battu cette dernière samedi dernier à Mulifira pour retrouver les Verts dans une finale «explosive» le 25 août prochain dans un lieu qui reste à déterminer, avec la victoire comme principal objectif pour pouvoir accéder à la Golden Cup, à partir de 2019. Avant la compétition, le président de la Fédération algérienne de rugby (FAR), Sofiane Abdelkader Benhassine a bien déclaré que «nous n'avons pas les mêmes moyens de préparation ni l'expérience de ce genre de compétition». «On tentera bien sûr de monter en Gold Cup et honorer comme il se doit le drapeau algérien mais l'accession n'est pas une priorité absolue de la fédération. Il faut savoir qu'en Golden Cup, au-delà du niveau très élevé, il y a surtout une logistique très importante à gérer, qui nécessite de plus gros moyens financiers que nous n'avons pas encore», disait-il. Le groupe des Verts est essentiellement composé de joueurs qui ont remporté la Bronze Cup 2017 l'année dernière en Zambie, toujours sous les ordres du sélectionneur Allam Boumédienne. Parmi les joueurs convoqués, figurent trois joueurs locaux, à savoir Zakaria Amrani (Stade oranais), Mehdi Abdelhak El Barka (Arzew) et Badreddine Atmani (Béjaïa). Et aujourd'hui, les mêmes Verts ne sont finalement qu'à un seul match de cette Golden Cup. L'équipe d'Algérie de rugby à XV représente le pays dans les principales compétitions internationales, et rassemble les meilleurs joueurs d'Algérie sous le patronage de la FAR, depuis 2015. Cette dernière est membre de Rugby Afrique depuis 2016. Elle n'a jamais participé à la phase finale de Coupe du monde de rugby. Elle a remporté la Rugby Africa Bronze Cup 2017, ce qui lui permet de monter en division supérieure, la Rugby Africa Silver Cup. L'équipe a pour emblème deux lions, elle est surnommée «le XV aux deux Lions». Disparu au début des années 1970, le rugby a retrouvé sa place en Algérie.

Le 1er janvier 2015, après huit ans de débats et d'échanges, le ministère de la Jeunesse et des Sports, aidé par le Comité olympique algérien, a validé la création de l'Association nationale du rugby algérien qui deviendra la FAR courant 2015. Les objectifs de cette nouvelle instance sont la Coupe du monde de rugby en 2019 au Japon, sans oublier la coupe d'Afrique. Avec la reconnaissance de la fédération, la sélection peut désormais faire appel aux joueurs qui évoluent dans «le Top 14» pour monter une équipe nationale compétitive. Pour Sofiane Abdelkader Benhassine, fondateur du club pilote du Stade oranais, qui a été désigné président, la priorité est aussi et surtout de vulgariser la discipline en Algérie et de faire connaître ce sport à la jeunesse du pays à travers la création d'écoles. Le premier match joué officiellement sous l'égide de la FAR a lieu le 18 décembre 2015 à Oran, contre la Tunisie. Salim et Djemaï Tebani sont les sélectionneurs de cette première rencontre officielle sur le sol algérien. Au stade Ahmed-Zabana d'Oran, l'Algérie a remporté ce match (16-6) avec une équipe composée essentiellement de joueurs évoluant en France ainsi que deux joueurs formés dans des clubs algériens. En décembre 2016 la FAR, en collaboration avec Rugby Afrique, organise la première édition d'un Tri-nations maghrébin regroupant l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Après validation de la part de World Rugby, l'évènement a lieu à Oran, en Algérie. La Fédération algérienne de rugby a annoncé le 3 décembre 2016 son intégration officielle au sein de Rugby Afrique, association régionale du continent africain. Le rugby fait donc son petit bonhomme de chemin en Algérie grâce à l'abnégation des responsables de la fédération, dont le président Benhassine qui n'hésite pas à mettre la main à la poche pour assurer l'évolution du ballon ovale dans notre pays.