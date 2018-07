Une deuxième étoile pour les Bleus

Par Mohamed BENHAMLA -

Les Français sont Champions du monde et Dieu que ce fut dur! Face à des Croates largement dominateurs, les Bleus étaient plus réalistes pour trouver le chemin des filets à quatre reprises et l'emporter (4-2). Les successeurs des joueurs de 1998 sont là pour offrir une deuxième étoile à la France.

Les deux teams n'ont pas eu un round d'observation puisque les joueurs sont entrés très vite dans le vif du sujet. Assez rapidement, les Croates montraient un visage plus agressif et mettaient la pression sur leurs adversaires du jour. Malgré cela, ce sont les Français qui sont parvenus à ouvrir la marque, par l'intermédiaire de... Mandzukic, qui trompe son propre gardien à la 18' après un coup franc de Griezmann.

Un but qui n'a pas pour autant découragé les Croates qui ont élevé le rythme de la partie dissipant ainsi toutes les craintes qu'il y avait chez leurs supporters avant ce rendez-vous. Et la délivrance vint à la 28' avec Perisic qui parvient à remettre les pendules à l'heure, profitant d'un mauvais renvoi de la défense tricolore, à la suite d'un coup franc, pour égaliser d'une frappe puissante croisée. Et l'on assista, ensuite, à un scénario presque identique, avec des Croates dominateurs et des Français plus réalistes.

A la 37e, les Bleus obtiennent un penalty sur une main de Perisic dans la surface de réparation à la suite d'un corner confirmé par l'assistance de la vidéo (VAR). Sans trembler, Griezmann transformait sa tentative d'un tir placé sur le côté gauche. Même après deux buts pour la France, le problème resta le même, puisque ses joueurs perdaient l'immense majorité de leurs duels, en l'air ou à terre. La preuve en est, à la pause, la possession de la balle était de 61% pour la Croatie, contre 39% pour la France.

En seconde période, Dider Deschamps change ses plans: il incorpore N'Zonzi à la place de Kante, inhabituellement trop lourd pour contrer Modric et consorts dans la zone médiane. Il place un bloc défensif avancé pour anéantir le danger des Croates. Entre-temps, il a misé sur la force de frappe de Mbappé et sa rapidité dans les contre-attaques.

Un coaching gagnant de «DD» puisqu'à la 59' et sur une accélération de... Mbappé sur la droite, Pogba était à la conclusion sur un tir des 20 mètres, qui finira en pleine lucarne. (3-1) pour la France. 6 minutes plus tard, Mbappé - encore lui - surprend Subasic d'une nouvelle frappe des 20 mètres. Malgré cela, les Croates continuent d'y croire et parviennent à réduire la marque par Mandzukic à la 69', en pressant le portier français, qui se loupe aux six mètres. La sanction est immédiate et le suspense relancé. Mandzukic devient le premier joueur de l'histoire des finales de la Coupe du monde à inscrire deux buts dans les deux camps, le sien et celui adverse.

La partie devient encore plus rythmée après ce but, avec une domination de bout en bout des joueurs au maillot à damier. Malgré cela et cette domination des Vatreni, aucun changement n'a été enregistré au tableau d'affichage, jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre argentin Nestor Pitana, sur ce score de 4-2.

Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Kante, Pogba, Griezmann et autres Mbappé

offrent, ainsi une deuxième étoile à la France, après avoir perdu, deux ans auparavant, en finale de l'Euro face au Portugal. Et c'est ainsi que ce Mondial prend fin, étant «le meilleur de tous les temps», pour paraphraser le président de la FIFA, Gianni Infantino.

Dans quatre ans, ce sera au tour du Qatar d'organiser la 22e édition, la première dans un pays arabe. En attendant de se fixer sur le nombre de sélections y participant, cette édition aura comme particularité de se dérouler à l'automne, soit du 21 novembre au 18 décembre.

La Russie, avec une organisation parfaite dans tous les sens, a placé très haut la barre, et Qatar aura un grand défi à relever.

Au vu des moyens, matériels et humains, qui sont promis d'être mis en place, tout le monde est confiant et les quatre années qui restent avant le coup d'envoi serviront à mettre en place tous les détails nécessaires pour y parvenir. .



Bouteflika félicite son homologue Macron

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé hier un message de félicitations à son homologue français, Emmanuel Macron, suite à la victoire de la France en finale de Coupe du monde de football en Russie. «La brillante victoire que vient de remporter la sélection de France de football en s'adjugeant la 21e édition de la Coupe du monde de football m'offre l'agréable occasion de vous exprimer, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations», écrit le président Bouteflika dans son message. «Je vous prie également de bien vouloir transmettre mes sentiments d'admiration aux auteurs de cette performance historique qui auront marqué, par leur courage et leur solidarité exemplaires, l'ensemble des phases de cette Coupe du monde», souligne le président Bouteflika. «En faisant preuve d'abnégation et de générosité dans l'effort tout au long du tournoi, l'équipe de France a méthodiquement construit son succès final et logiquement atteint une consécration dont ne peuvent que se réjouir l'ensemble des passionnés de la balle ronde dans le monde», ajoute le chef de l'Etat dans son message. «Je suis convaincu, pour ma part, que le succès de la France en Coupe du monde de football constituera, par-delà la valeur d'exemple qu'il représente pour plusieurs générations de sportifs et de fans, un facteur puissant de promotion et de développement des liens entre les jeunes de nos pays et de rapprochement autour des valeurs essentielles de paix, de respect, d'amitié et de solidarité», conclut le président Bouteflika.