IL VEUT REMETTRE LA JSK À SA PLACE Les grandes lignes du travail de Dumas

Par Kamel BOUDJADI -

Dumas montre la voie à ses joueurs

De passage à Tizi Ouzou, Franck Dumas a donné un aperçu de la mission qui l'attend à la tête de la barre technique de la JSK.

«Les termes financiers du contrat ne sont pas ma priorité. Ce qui compte, c'est le travail pour remettre la JSK sur les rails vers les titres», a-t-il déclaré devant la presse locale. Hier, les Canaris embarquaient pour l'Allemagne où ils auront à affronter quatre équipes locales dans le cadre d'un stage bloqué. En fait, le passage de Dumas par Tizi Ouzou avant d'aller prendre le pool d'un club complètement remanié sur les terrains allemands et luxembourgeois. Pour le technicien français, «la JSK est une équipe spécifique qui a toutes les qualités d'un grand club». Le travail qui reste à faire est sur le plan technique car les individualités existent, selon les propos du technicien. Les nouvelles recrues semblent bien le satisfaire, tout comme ses lieutenants français, à l'image du préparateur physique qui le rejoindra en Allemagne, et qui vient remplacer Dahmane Sayeh. Franck Dumas a également exprimé son souhait de renforcer l'effectif. Chose que Cherif Mellal a confirmé avant de partir en stage avec son club. Ainsi, depuis hier, les joueurs sont en stage bloqué afin de préparer une prochaine saison avec une seule mission consistant à remettre le club sur la bonne voie.

Le contrat de Dumas est en effet basé sur cette mission globale qui est de donner aux supporters kabyles une équipe homogène et qui ressemblera à la JSK des temps de gloire. Pour ce faire, les deux parties ont signé un bail de deux années. Une durée suffisante pour le coach français qui a révélé que la direction de la JSK lui a proposé trois années. Ne connaissant pas bien le pays, Dumas a choisi deux ans pour éviter des situations conflictuelles embarrassantes pour lui et la direction avec une ouverture sur une éventuelle reconduction du bail si les choses restaient positives. Il est également à noter que Mellal a révélé qu'il est encore sur la piste de joueurs africains. Ce dernier, sans donner l'identité ni les nationalités, vont renforcer les compartiments. La proposition a été réaffirmée par Franck Dumas qui a, en effet, exprimé son souhait de faire quelques recrutements de plus. L'équipe se retrouve avec une composante complètement remaniée d'où la tâche plus ou moins difficile d'en faire un groupe homogène dès la première année. Selon toute vraisemblance, il faudra attendre deux années, voire plus pour retrouver une équipe capable de jouer les titres. Une chose est certaine, l'objectif est de ne plus voir les Canaris jouer le maintien et ne seront plus sous le risque de la relégation. La promesse a été donnée par le nouveau président et réitérée par l'entraîneur. Les supporters n'endureront pas le supplice d'attendre jusqu'à la dernière rencontre du championnat pour s'assurer que leur équipe ne descend pas à la Ligue 2. Chose qui a prévalu l'année dernière lorsque les Canaris ont été suivis par le signe indien durant toute la saison. Par ailleurs, la présentation de l'entraîneur à la presse locale a été l'occasion pour Mouloud Iboud d'évoquer les futurs projets de la direction. Faire de la JSK un véritable club professionnel passe d'abord par sa dotation d'un centre de formation et d'un bloc administratif. Chose que l'orateur a révélée tout en assurant de la disponibilité des assiettes foncières à Oued Aïssi pour le premier et à Tizi Ouzou ville pour le second. Enfin, comme promis par Cherif Mellal, les supporters ont été gratifiés ce week-end d'une belle soirée artistique à laquelle ont pris part de grandes figures de la chanson kabyle.