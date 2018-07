Rakitic pointe du doigt l'arbitrage

Après la défaite contre la France (2-4) en finale de la Coupe du monde, le milieu croate Ivan Rakitic (30 ans, 98 sélections et 15 buts) a critiqué l'arbitrage. Le joueur du FC Barcelone remet en cause notamment l'utilisation de la VAR en faveur des Français. «Les petits détails sont allés en faveur de la France. C'est dommage parce que je pense qu'on a été très très bons et qu'on méritait de gagner. C'est dommage que l'arbitre n'ait pas demandé la vidéo pour la faute sur le premier but mais seulement pour prendre une décision contre nous. La faute sur le premier but n'est clairement pas une faute, le penalty est très, très douteux... Ça fait très mal de perdre comme ça», a déclaré Rakitic dans des propos rapportés par l'AFP.