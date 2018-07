ABDELHALIM AZZI, DIRECTEUR GÉNÉRAL DU COJAJ "Présenter une belle image de l'Algérie"

Le directeur général du Comité d'organisation des JAJ -2018, Abdelhalim Azzi, a assuré que l'Algérie était «prête» pour abriter cette 3e édition en dépit du retard accusé dans les préparatifs, soulignant que l'objectif de cet événement était de donner «une belle image du pays».

«Nous sommes en plein dedans, on est en train de rattraper le retard. Je pense que l'Algérie est fin prête pour organiser cette grande manifestation africaine en dépit du retard accusé dans les préparatifs. Nous avons commencé à préparer les JAJ en avril dernier seulement, c'est assez court pour un tel rendez-vous qui nécessite plus de temps, mais je pense qu'on sera prêt à temps», a affirmé le DG du Cojaj dans un entretien accordé à l'APS. «C'est une compétition très importante puisqu'elle est qualificative aux Jeux olympiques de la jeunesse-2018 qui se tiendront en Argentine (6-18 octobre)», a-t-il ajouté. Concernant le budget alloué à cette 3e édition des JAJ, Abdelhalim Azzi a avancé le chiffre de 5,5 milliards de dinars. Invité à se prononcer sur les différents sites retenus pour abriter l'ensemble des 30 disciplines de ces JAJ, le directeur général a expliqué qu'ils étaient prêts à accueillir les athlètes. «Ce sont au total 47 sites, entre ceux consacrés à la compétition et aux entraînements. Le terrain du Sato, relevant du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf, est actuellement en travaux et ne pourra pas être prêt pour ce rendez-vous. Les épreuves d'athlétisme seront programmées donc à Bordj El-Kiffan», a-t-il fait savoir. Pour ce qui est de l'hébergement des différentes délégations étrangères, Abdelhalim Azzi s'est voulu rassurant à ce sujet. «Nous allons faire le maximum pour mettre toutes les délégations présentes en Algérie dans de bonnes conditions.

Une partie des délégations sera logée au niveau de la Cité universitaire des jeunes filles à Bab Ezzouar, alors que les autres vont élire domicile à la Cité universitaire de Tipasa qui abritera les disciplines de tir sportif, d'aviron et de canoë. Il y aura bien évidemment d'autres points d'hébergement comme les hôtels pour les officiels et le centre de regroupement des équipes nationales de Souidania.