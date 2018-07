ABDELKRIM MEDOUAR - PRÉSIDENTS DE CLUBS Réunion jeudi à Alger

La réunion devant regrouper le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, avec les présidents des clubs de Ligue 1 et 2, aura lieu jeudi à 11h au CTN de Sidi Moussa à Alger. Cette décision a été prise lors de la première réunion du Bureau de la Ligue de football professionnel (LFP), dimanche au siège de la LFP à Alger, sous la présidence de Abdelkrim Medouar et en présence de tous les membres. Cette rencontre traitera notamment les droits TV, les dettes des clubs, l'homologation des stades et sera l'occasion pour le président de la LFP de soumettre quelques propositions pour prendre en charge certains de ces dossiers, a souligné l'instance en question dans un communiqué.

Par ailleurs, les calendriers des championnats de Ligue 1 et de ligue 2 seront annoncés jeudi lors de cette réunion avec les clubs. La LFP présentera plusieurs variantes de grilles et il sera procédé ensuite à un tirage au sort pour déterminer le programme des matchs de la saison 2018-2019.

Concernant l'opération d'évaluation technique des stades en vue de cette nouvelle saison, le chargé de ce dossier au niveau de la LFP a fait une lecture des rapports établis par les quatre commissions chargées de cette opération. A cet effet, le président de la LFP a décidé de réunir aujourd'hui les membres pour la mise au point de ce dossier qui nécessite un examen plus approfondi, en désignant Djamel Messaoudéne pour suivre ce dossier d'une façon permanente.