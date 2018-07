AS SAINT-ETIENNE Adam Ounas trop cher

L'ASSE pisterait Adam Ounas. Cela se murmure, en prenant pour idée que Carlo Ancelotti, le coach du SSC Naples, souhaiterait que son joueur obtienne du temps de jeu, qu'il n'est pas certain d'avoir, en restant en Série A. Ce serait donc plutôt un prêt, qu'un transfert sec pour les Verts, car l'ailier international algérien de 21 ans n'a pas quitté la Ligue 1, l'été dernier, pour y retourner si vite. A tout le moins, pas dans une équipe qui ne joue pas de coupe d'Europe, quand la sienne est qualifiée pour la Ligue des champions. Voyons quand même ce que pourrait coûter un transfert d'Adam Ounas à l'ASSE et en même temps, son salaire, s'il faut aux Stéphanois le prendre en charge tout ou partie. Adam Ounas a quitté les Girondins de Bordeaux, il y a presque un an tout pile, moyennant une indemnité de transfert d'une dizaine de millions d'euros (hors bonus). Depuis, il n'a pas eu beaucoup l'occasion de se valoriser, avec une quinzaine de matchs environ, à son actif, sous les ordres de Maurizio Sarri, parti depuis à Chelsea. La cote marchande du joueur approche toujours cette dizaine de millions. Elle est élevée, pour ne pas dire trop pour les finances de l'AS Saint-Etienne. Au choix sportif de continuer sa progression vers les plus gros d'Europe, s'ajoute le coût de l'opération: cela rend improbable la possibilité d'un transfert dans le Forez. Pour un prêt par contre, c'est peut-être plus négociable. Contre la garantie de jouer une saison pleine, pour taper dans l'oeil de son coach, cela devrait donner à réfléchir, à Adam Ounas et son clan. Son salaire, estimé proche de 1,2 million d'euros bruts la saison (soit environ 100.000 euros bruts par mois) est en phase avec les moyens économiques des Verts, même en supposant qu'ils aient à le prendre intégralement à charge. Ounas a signé un contrat de cinq ans, au terme du 30 juin 2022 au soir.