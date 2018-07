AVEC LE PLUS GRAND NOMBRE D'INTERACTIONS Le Brésil vainqueur...sur Facebook

A défaut d'une sixième étoile sur son maillot, l'équipe du Brésil peut se targuer d'avoir été la formation qui a suscité le plus d'interactions sur Facebook durant le Mondial-2018, d'après le réseau social. Selon les données du géant américain, le Brésil est arrivé en tête des interactions (partages, «likes», commentaires), devant l'équipe d'Argentine et les Bleus, les vrais vainqueurs de la compétition. Suivent la Russie (hôte de ce Mondial), le Mexique, l'Angleterre, la Croatie (finaliste), le Portugal, l'Allemagne et l'Italie. Par joueurs, l'Argentin Messi a battu le Brésilien Neymar et le Portugais Ronaldo, un classement qui confirme la tendance enregistrée pendant les deux premières semaines de la compétition. Aucun Français n'apparaît dans les 10 joueurs qui ont suscité le plus d'interactions. Messi a également récolté le plus de «likes», toujours devant Neymar et Ronaldo. Parmi les données diffusées par Facebook, on relève aussi que par pays, ce sont les Brésiliens qui ont discuté le plus du Mondial, devant les Américains, les Mexicains, les Indiens et les Vietnamiens. Enfin, les moments forts du Mondial qui ont généré des pics d'interactions sont tous liés à la finale: la victoire de la France, le but de Pogba à la 59e minute et le but contre son camp du croate Mandzukic au début de la rencontre.