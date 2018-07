DES CÉLÉBRATIONS ÉMAILLÉES D'INCIDENTS 292 gardes à vue sur l'ensemble de la France

Près de 300 personnes ont été placées en garde à vue sur l'ensemble de la France, après les incidents violents qui ont émaillé les célébrations de la victoire de l'équipe de France au Mondial. 45 policiers et gendarmes ont été blessés au cours d'incidents, mais aucun ne l'a été gravement. Des échauffourées opposant des forces de l'ordre à des groupes de «casseurs» ont eu lieu dans plusieurs grandes villes, en particulier à Paris, Lyon ou Marseille. A Paris, 102 personnes ont été interpellées et 90 d'entre elles ont été placées en garde à vue, selon le préfet de police. Des incidents sporadiques ont eu lieu dans la soirée sur les Champs-Elysées, où une trentaine de jeunes a cassé et pillé le Drugstore Publicis, un complexe commercial des Champs-Elysées. Ces jeunes, pour quelques-uns encagoulés et en ressortaient rieurs se filmant avec des téléphones portables, tandis que les forces de l'ordre ripostaient à des jets de projectiles avec des gaz lacrymogènes.