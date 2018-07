ENGAGÉS DANS 30 DISCIPLINES Objectif podium pour les 432 athlètes algériens

Pour atteindre ce but, les athlètes algériens (247 garçons -185 filles) devront récolter le maximum de médailles en se frottant aux 3000 jeunes talents africains de 54 pays attendus à Alger et Tipasa, les deux villes qui accueilleront les compétitions. Les athlètes algériens engagés dans les épreuves d'athlétisme, d'aviron, de beach-volley, de hockey sur gazon, de rugby et de tir à l'arc, sont également appelés à décrocher des qualifications aux Jeux olympiques de la jeunesse, prévus en octobre prochain en Argentine. Comme lors de la précédente édition des JAJ disputée à Gaborone (Botswana) en 2014, où l'Algérie avait terminé au pied du podium (4e) avec un total de 48 médailles (15 or, 22 argent et 11 bronze), l'athlétisme sera la discipline la plus représentée avec 33 athlètes, suivi de la lutte (30) et de la natation (28). Les Algériens seront également présents en force en gymnastique (27), en escrime (24) et en cyclisme (13). Habitués à briller dans les sports de combat, les Algériens seront attendus dans les épreuves de karaté-do, de judo et de boxe, avec de fortes chances de glaner un nombre important de titres dans ces disciplines, traditionnellement pourvoyeuses de médailles d'or. En sports collectifs, l'Algérie est engagée dans sept disciplines (basket-ball 3x3, handball, volley-ball, football et beach-volley) et participera pour la première fois de son histoire dans les tournois de hockey sur gazon et de rugby à cinq. Dans les autres disciplines, comme les sports nautiques (aviron, canoë, voile), le badminton et le tir sportif, les Algériens joueront leurs chances à fond en tentant de rivaliser avec les meilleurs athlètes africains qui ont des traditions dans ces sports.Afin de préparer les JAJ-2018 dans les meilleures conditions possibles, les Fédérations sportives nationales ont mis en place un programme étalé sur toute l'année. Ainsi, les jeunes talents algériens étaient en regroupement durant la quasi-totalité de la saison dans les différents Centres de préparation à travers le pays (Souïdania, Sétif, Lycée sportif national de Draria et Tikjda entre autres). Plus de 4500 personnes, dont quelque 3000 athlètes issus de 54 pays, sont attendues à cette 3e édition des JAJ qui aura un cachet particulier, celui de pulvériser le record de participants et de disciplines.



Badminton

L'EN compte sur ses filles

La sélection algérienne de badminton tentera, lors des 3es JAJ de remporter des médailles en s'appuyant sur les filles en individuel et par équipes, «au vu du niveau affiché sur le plan continental», a affirmé l'entraîneur national, Mohamed Idir Mahlous. «Nous comptons énormément sur nos filles pour décrocher le maximum de médailles dans les épreuves individuelles et par équipes, grâce notamment à leur expérience acquise sur le plan africain, contrairement aux garçons», a-t-il indiqué à l'APS. Le badminton algérien sera engagé avec 15 athlètes dont neuf filles, nés entre 2000 et 2004, sous la conduite de trois entraîneurs et de l'expert espagnol Antonio-Molina Ortega. Les épreuves de badminton se dérouleront du

19 au 25 juillet à la salle de la Protection civile à Dar El-Beïda (Alger). Les trois premiers jours seront consacrés à l'épreuve par équipes. Une journée de repos (22 juillet) sera accordée ensuite aux badistes qui enchaîneront par la suite avec la compétition individuelle.