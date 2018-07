FC PORTO Brahimi ne bougera finalement pas

Champion du Portugal en titre, Yacine Brahimi ne bougera pas cet été. En effet, le joueur algérien, courtisé en Angleterre, en Italie, et même en France, a vu les responsables de son club employeur prendre la décision de ne pas le mettre à la vente. Une prise après concertation avec le coach Conceïçao, qui ne veut pas se séparer de son maître à jouer. A un an de sa fin de contrat avec la formation portugaise, Brahimi devrait bénéficier d'une revalorisation salariale. Dans les jours à venir, une réunion devrait avoir lieu entre les représentants du joueur et les dirigeants portugais pour discuter sur ce points et arriver à un compromis.