MEILLEUR JOUEUR DU TOURNOI Consolation en or pour Modric

Les supporters croates sont, malgré la défaite en finale, fiers de leur sélection. Le capitaine des Vatreni, Luka Modric, rapporte également une récompense tangible suite à son impressionnante prestation sur l'ensemble de la compétition: le Ballon d'or adidas.

«C'est une fierté pour moi. Je tiens aussi à remercier tous mes coéquipiers car sans eux, je n'aurais certainement pas reçu cette distinction», déclare le numéro 10 croate. Et d'ajouter: «Nous sommes passés tout près de gagner cette Coupe du monde. Ça va sûrement nous trotter dans la tête pendant très longtemps, mais nous pouvons être fiers.» «Quand on voit tout le soutien que nous ont apporté les supporters après le match, c'est clair que ça redonne le sourire. Nous sommes conscients que nous avons réussi quelque chose de grand ici. Mais quand on passe si près, c'est difficile à avaler», admet le métronome. Bien que ses performances personnelles et l'impressionnante campagne de son équipe en Russie le remplissent de fierté, le Madrilène ne peut s'empêcher de grimacer en repensant à cette défaite 4-2 face à la France, encore toute fraîche. «Nous nous sommes battus de façon héroïque, nous avons tout donné pour aller chercher la victoire, mais nous n'avons pas eu de chance», estime-t-il. «Nous leur avons été supérieurs pendant l'essentiel du match, mais nous avons été punis par des buts malchanceux et des maladresses, qui ont permis à la France de prendre l'avantage». Fier, Modric a toutes les raisons de l'être. Son sélectionneur, Dalic, n'a pas manqué de rendre hommage à son capitaine, qui marche sur les pas des Lionel Messi, Zinédine Zidane et autres Diego Maradona, Ballons d'or avant lui. «Nous sommes très heureux que Luka ait reçu le Ballon d'or, il le mérite tellement. Il a fait une compétition extraordinaire», se réjouit Dalic. Ces propos peuvent également s'appliquer à toute cette équipe croate. Modric en est convaincu: chaque membre de cette sélection peut quitter la Russie la tête haute et des souvenirs gravés à jamais dans sa mémoire. «Nous pouvons être fiers de cette compétition. Nous avons très bien joué. Cette compétition a vraiment été extraordinaire pour la Croatie», conclut-il.



Les autres distinctions

Alors que le Croate Luka Modric a été sacré meilleur joueur du Mondial-2018 de football, des joueurs ont reçu d'autres destinations à la clôture du Mondial. Les experts de la Fifa ont désigné Kylian Mbappé (19 ans) et buteur en finale comme meilleur jeune joueur du tournoi russe. Mbappé est le deuxième plus jeune buteur de l'histoire en finale de Coupe du monde après Pelé en 1958 (17 ans). Le Belge Thibaut Courtois a été nommé meilleur gardien du tournoi. Avec 6 buts, l'attaquant anglais, Harry Kane a terminé meilleur buteur du tournoi.