MÉTRO LONDONIEN Une station rebaptisée au nom de Gareth Southgate

La Southgate station, dans le nord de Londres, s'appelle provisoirement «Gareth Southgate stationé» afin de marquer le retour au pays de l'équipe anglaise. «Prochain arrêt - Gareth Soutghate! Pour célébrer les exploits de l'équipe nationale de football cet été, TfL et Visa UK ont temporairement renommé la Soutghate station», a indiqué sur Twitter Transport for London (TFL), invitant au passage les gens à «descendre et poster un #SouthgateSelfie». «Merci Gareth pour cet incroyable voyage. Southgate est à toi», peut-on lire au-dessus du panneau avec le nom temporaire de la station. L'Angleterre a atteint les demi-finales de la Coupe du monde pour la première fois depuis 1990, dépassant les attentes de nombreux observateurs. Elle a fini par perdre au match de classement face à la Belgique (2-0) pour terminer à la quatrième position au classement général.