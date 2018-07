UNE NOUVELLE PAGE DE L'HISTOIRE Le rêve bleu

Après leur victoire en finale de la Coupe du monde, les Bleus sont restés longtemps sur le terrain savourer des minutes au goût d'éternité. L'histoire s'est bien terminée.

Cette génération de «surdoués» a su tenir bon contre d'excellents Croates et échapper au piège d'une finale qu'elle ne maîtrisait pas totalement... en marquant tout de même quatre buts! Les joueurs sortent en criant, en chantant. On dirait presque qu'ils ne savent pas vraiment comment extérioriser autant de joie d'un coup. Et pourtant, selon Benjamin Pavard, «la fête n'a pas encore commencé. On a gagné et ce n'est que le début, on va savourer pendant quatre ans!».



Fou et inexplicable

Les «héros» commencent à recevoir les messages de leurs proches, à découvrir les images de liesse en direct depuis la France. Ils ne tiennent pas en place. Paul Pogba, intenable: «Quoi? Je suis fou? Mais oui je suis fou, j'ai marqué en finale!» Les Bleus se congratulent, se déshabillent, se rhabillent, se baladent en caleçon ou en chaussettes. Il a plu à torrent pendant la cérémonie de clôture, cela a ajouté au charme et à l'inexplicable de cette joie à laquelle personne n'est préparé. Personne, sauf le sélectionneur Didier Deschamps qui sait toujours mettre les mots sur les émotions: «C'est magnifique, c'est l'apothéose: la France est sur le toit du monde! C'est vraiment fabuleux. Bravo à mon équipe, à mon staff. On a passé 55 jours ensemble...». Celui qui est désormais pour l'éternité le troisième homme à avoir gagné la Coupe du monde en tant que joueur et en tant qu'entraîneur, après Mario Zagallo et Franz Beckenbauer, est très ému. «Ce qui me touche, c'est le bonheur de mes joueurs. Ils l'ont fait, je suis fier d'eux.»



Extase commune

Le sélectionneur part en conférence de presse. C'est le moment que les joueurs choisiront pour tous se précipiter vers lui. Ça y est, ils trouvent le moyen de sortir ce mois et demi de stress, de travail, de vie commune, de tension. Le groupe a bien vécu, le groupe a vaincu. Contrairement à 1998, ces Bleus savent l'effet d'une victoire en Coupe du monde car celle de leurs aînés avait changé leur vie. Le 15 juillet 2018, ils ont écrit leur propre histoire.