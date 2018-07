UNE RÉUSSITE SUR TOUS LES PLANS Quatre semaines de fête

Ronaldinho, invité surprise de la cérémonie de clôture

Du spectacle et du suspense sur le terrain, de l'ambiance dans les tribunes et aucun incident notable en dehors: le Mondial-2018 en Russie, qui avait suscité bien des craintes, a livré une très belle édition.

Le président de la FIFA Gianni Infantino a même lancé en conférence de presse vendredi: «Aujourd'hui, je peux le dire avec conviction: il s'agit de la meilleure Coupe du monde de tous les temps.» Le sentiment que le tournoi russe, qui a commencé le 14 juin et achevé le 15 juillet avec la consécration de la France, est une réussite et ce constat est largement partagé. «C'est la plus belle Coupe du monde dont je me rappelle», lance ainsi Gary Lineker, ex-international anglais, aujourd'hui consultant vedette des médias anglais. «Elle a été incroyable, avec quatre ou cinq matchs parmi les plus beaux que j'ai vus dans ma vie: Portugal-Espagne (3-3), le formidable France-Argentine (4-3), les matchs de la Belgique contre le Japon (3-2) et le Brésil (2-1). L'intensité dramatique était là», explique-t-il dans le Journal Du Dimanche.



Surprises

Comme l'Allemagne, tenante du titre, est sortie cette fois au premier tour, Lineker a eu son petit succès sur Twitter avec cette nouvelle formule: «Le football est un jeu simple. 22 joueurs courent derrière un ballon pendant 90 minutes et à la fin, ce n'est plus toujours l'Allemagne qui gagne. L'ancienne version appartient désormais à l'histoire.» Car ce tournoi fut celui des surprises, avec, outre la mésaventure de la Mannschaft, l'élimination de l'Espagne en 8es de finale, stade où ont aussi été éjectés les dix derniers Ballons d'or (5 chacun), Cristiano Ronaldo avec le Portugal et Lionel Messi avec l'Argentine. Comme le monde du football a horreur du vide, il s'est choisi une nouvelle star qui a crevé l'écran dans ce tournoi: Kylian Mbappé, 19 ans, fer de lance de l'attaque de l'équipe de France. «Aujourd'hui, il y a Mbappé et les autres. Pour moi, il a amené son jeu dans une dimension qui l'installe aux côtés des plus grands», a salué Youri Djorkaeff, ancien international français, dans un entretien au Figaro. «Quand tu vois Messi, Ronaldo ou Neymar (sorti avec le Brésil en quart de finale) qui sont pratiquement obsolètes par rapport à ce que fait Mbappé (sourire)... Il leur a mis un coup de vieux.»



Fièvre latino

En dehors des terrains, les violences de hooligans russes envers des fans anglais en marge d'un match de l'Euro-2016 à Marseille avait fait craindre le pire pour le tournoi russe. Mais en Russie, les autorités ont pris le problème à bras-le-corps, n'hésitant pas à utiliser la manière forte (carte d'identité pour les supporters, présence discrète, mais très efficace de la police) pour dissuader les fauteurs de troubles de s'illustrer pendant le Mondial-2018. Et, mis à part quelques mauvais comportements relayés par les réseaux sociaux, il n'y a eu aucun incident grave jusqu'ici. Quant à la fête, elle a été longtemps présente dans les rues des villes hôtes russes grâce à deux phénomènes. Il y a eu d'abord les fans d'Amérique du Sud pour faire monter la température. Pourquoi eux? Nombre de pays latino-américains, comme l'Argentine ou le Pérou, bénéficient d'un régime sans visa pour la Russie. Et le tourisme en provenance du continent sud-américain connaît aussi un coup de fouet grâce à l'émergence d'une classe moyenne de plus en plus aisée. Et puis il y a eu les Russes: leur sélection, la «Sbornaïa», qui n'avait pas gagné un seul match en 2018 avant le tournoi, a poussé son aventure jusqu'en quart de finale. Les organisateurs du Mondial-2022 au Qatar ont un immense défi à relever.