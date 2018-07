APRÈS LA CONSÉCRATION DES BLEUS Quel impact pour le foot français?

La FFF va empocher un total de 38 millions de dollars de prime

La Coupe du monde, c'est un trophée mythique ramené en France et une deuxième étoile sur le maillot. Au-delà de l'euphorie et d'un rayonnement durable pour les Bleus, quel impact concret l'épopée russe peut-elle avoir sur le football français?

La Fédération française de football (FFF) va empocher un total de

38 millions de dollars de prime (32,6 millions d'euros) de la FIFA. 30% iront aux joueurs, le reste abondera le budget de la fédération. Une bonne nouvelle de plus pour la 3F, qui avait affiché début juin un budget au plus haut pour la saison 2018-2019, soit 250,2 millions d'euros, dont 86 millions d'euros seront reversés au football amateur. La FFF en profitera-t-elle au niveau des sponsors? A une exception près, les 12 contrats avec ses partenaires ou ses fournisseurs ont été renouvelés avant la Coupe du monde jusqu'en 2023 et il n'y a pas de renégociation prévue, glisse-t-on à la FFF. Sans préciser si des bonus sont prévus en cas de victoire à Moscou. La victoire à Moscou vient ponctuer un long travail pour reconstruire l'image des Bleus, après la Coupe du monde catastrophique de 2010, marquée par la «grève» de Knysna. Dans le budget 2018-2019, les ressources commerciales (partenariat, droits TV, billetterie) représentent 181,6 millions d'euros, soit 73% du total.



Plus de pratiquants

Cela fait peu de doute, les exploits de Mbappé, Pavard et Lloris auront un effet à la hausse à la rentrée sur les inscriptions dans les 15.000 clubs de foot recensés par la FFF, «surtout chez les 5-12 ans, qui vont s'identifier à ces champions», pronostique le président de la Ligue Méditerranée, Eric Borghini. «Ce sera un vrai défi de les accueillir», ajoute-t-il à l'AFP. «On a besoin d'installations. Donc notre parcours en Russie peut aider les collectivités à investir», a expliqué de son côté le patron de la FFF, Noël Le Graët samedi dans une interview au Monde. Après la victoire en Coupe du monde en 1998, certes à domicile, la FFF avait enregistré plus de 200.000 licences supplémentaires la saison suivante. A l'inverse, la Coupe du monde 2010 avait provoqué une hémorragie de pratiquants. En tête de tous les sports, le football français compte 2,2 millions de licenciés, un chiffre qui n'a finalement pas bougé par rapport à l'année 2000. Mais il y a aujourd'hui 150.000 licenciées féminines, un triplement par rapport à 2010. Et à l'horizon, la Coupe du monde organisée en France en 2019.



Une Ligue 1 plus attractive

«Les joueurs de l'équipe de France vont prendre de la valeur mais ils ne jouent pas en France», tranche Wladimir Andreff, professeur émérite à la Sorbonne et président du conseil scientifique de l'Observatoire de l'économie du sport. S'ils étaient neuf à évoluer en Ligue 1 dans les 23, il n'y avait qu'un titulaire indiscutable, le Parisien Mbappé. «L'écart entre le championnat de France et la Liga espagnole ou la Premier League reste énorme», ajoute Wladimir Andreff. Néanmoins, «cela peut mettre le projecteur sur le système de formation français et les clubs formateurs», nuance l'économiste. Les clubs de l'élite française «peuvent être des bénéficiaires de second rang, d'autant que les planètes sont bien alignées, avec une Ligue 1 plus attractive, des projets de développement à Marseille, Lyon, Nice, des stades rénovés dans le cadre de l'Euro-2016». La réforme du format de la Ligue des champions, en vigueur la saison prochaine, offre des places directes pour les quatre premiers du «Big Four» européen, Espagne, Allemagne, Angleterre et Italie invités d'office. La France est juste derrière.



La valeur des joueurs

L'effectif de l'équipe de France était déjà le plus cher de la Coupe du monde, à 1,41 milliards d'euros, selon l'Observatoire du football Cies. «La valeur marchande de ces joueurs va encore augmenter, parce qu'ils vont rajouter une ligne de plus, et une ligne importante, à leur palmarès personnel», relève Wladimir Andreff. «Ils pourront négocier des salaires plus élevés, leur valeur de transfert va augmenter», note-t-il. «Les recruteurs internationaux n'ont pas attendu la Coupe du monde pour savoir que les Bleus avaient du talent, mais la Coupe du monde, comme la Ligue des champions, sont des compétitions qui viennent valider les qualités qu'on vous prête», abonde dans ce sens Christophe Lepetit. D'autant que le groupe était jeune, et la carrière de certains encore devant eux.



Kanté aurait joué la finale avec une gastro-entérite

Voilà qui pourrait expliquer son match raté. N'Golo Kanté, que l'on a pas l'habitude de voir aussi en difficulté que lors de la finale face à la Croatie, aurait joué alors qu'il souffrait d'une gastro-entérite, assure Le Parisien. Le milieu de terrain a beaucoup souffert dans les duels tout au long de la première mi-temps, récoltant d'ailleurs un carton jaune, avant que Didier Deschamps ne le fasse remplacer à la 55e minute de jeu. C'est Steven N'Zonzi qui a pris sa place dans l'entre-jeu français pour terminer la rencontre. Brillant pendant toute la compétition, N'Golo Kanté reste pour autant l'un, si ce n'est le meilleur joueur français de cette Coupe du monde.