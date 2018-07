LIGUE DES CHAMPIONS D'AFRIQUE C'est la rentrée des classes pour le MCA et l'ESS

Par Saïd MEKKI -

L'heure de vérité pour les Algériens

Les deux représentants algériens en Ligue des champions d'Afrique, le MC Alger et l'ES Sétif, qui font partie du groupe «B» de la phase des poules seront en appel aujourd'hui pour le compte de la 3ème journée de cette compétition continentale.

Aujourd'hui à 14h, la tâche des joueurs du MCA face au TP Mazembe (Congo) s'annonce plus difficile que celle de l'ES Sétif devant Djifaâ El Djadidi (Maroc) puisque les Vert et Rouge joueront en déplacement alors que l'Entente jouera à domicile. Il est utile de rappeler qu'à l'issue de la 2e journée de cette compétition continentale, le TP Mazembe est leader du groupe (6 points), suivi du MC Alger (4 points). La formation marocaine du Difaâ Hassani Al-Jadidi est 3e (1 points), alors que l'ES Sétif ferme la marche avec un zéro pointé.



Les Mouloudéens en péril

Le Mouloudia d'Alger qui vient d'achever un stage de deux semaines à Vichy (France) ponctué par trois matchs amicaux (une victoire contre Clermont Foot (Ligue 2) 1-0 et deux nuls face à Grenoble Foot 38 (Ligue 2) 1-1 et les Girondins Bordeaux (Ligue 1) 1-1, aura la lourde tâche de tenter de ramener au minimum le point du nul en terre congolaise. Mission, certes difficile, mais pas du tout impossible pour les joueurs du coach Casoni très optimiste. «On jouera simplement pour la gagne à Lubumbashi. On sait que la tâche ne serait pas facile», reconnaît-il. «Mais il faut surpasser tous les handicaps à commencer par le climat et ne pas se focaliser sur l'arbitrage», a conclu le coach du MCA.

Versant dans ce même ordre d'idées le capitaine des Vert et Rouge, Abderrahmane Hachoud, annonce qu'«on n'a pas peur du TP Mazembe car nous avons des joueurs rompus à ce type de rendez-vous. Nous jouerons à fond avec l'ambition de revenir à Alger avec un très bon résultat». Quant à son coéquipier Bourdim, il indique que «nous devons nous sacrifier pour réaliser un bon résultat face au TP Mazembe». Côté adverse, l'entraîneur du TP Mazembe (RD Congo) Pamphile Mihayo s'est dit «satisfait» du stage effectué à Ndola (Zambie), à quelques heures de la réception du MCA à Lubumbashi. Ce stage a été ponctué par un match amical contre l'équipe sud-africaine d'Orlando Pirates, où les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge.



Défaite interdite pour les Sétifiens

En étant derniers au classement avec zéro point, les Sétifiens n'auront qu'une seule alternative ce soir à 20h sur la pelouse de leur stade du 8-Mai 1945, à savoir la victoire pour se replacer dans la course à la qualification. La mission s'avère quelque peu difficile dans la mesure où l'équipe marocaine joue mieux hors de ses bases. Mais cela n'empêche pas l'entraîneur de l'Entente, qui d'ailleurs est marocain, Rachid Taoussi en l'occurrence, de se montrer confiant en affirmant que ses joueurs sont prêts à relever le défi même s'ils sont encore loin d'être à 100% de leur condition physique en cette période de pré-saison. Taoussi a assuré que ses poulains «étaient prêts à relever ce qui est le premier et le plus important défi de la nouvelle saison et engranger impérativement les 3 points de la victoire lors de cette journée de phase de poules de la ligue des champions pour continuer à croire en la qualification».

Faisant un point sur la préparation estivale, l'ancien coach du CRB a affirmé qu'avec tous les matchs amicaux disputés jusqu'ici et le travail effectué durant les deux stages de Hammam Bourguiba (Tunisie) et l'Ecole nationale des sports olympiques de Sétif, les joueurs se sont préparés comme il se doit pour ce rendez-vous continental.

C'est donc avec une grande détermination que les Sétifiens aborderont cette rencontre décisive» pour leur survie dans ce groupe. Et c'est ce qu'indique justement le portier de cette formation sétifienne, Zeghba, en ces termes: «Nous sommes prêts à battre Difaâ Hassani el Djadidi pour décrocher nos trois premiers points dans cette phase de poule. Nous sommes conscients de la tâche qui nous attend et nous n'allons ménager aucun effort pour être à la hauteur.» Ce qui est de bon augure...



Programme d'aujourd'hui



Groupe A:

20h: ES Tunis (TUN) - Kampala City (OUG)

21h: Al-Ahly du Caire (EGY) - Township Rollers (BOT)



Groupe B:

14h: TP Mazembe (RDC) - MC Alger (ALG)

20h: ES Sétif (ALG) - Difaâ El Jadidi (MAR)



Groupe C:

13h AS Togo Port de Lomé (TOG) - Mamelodi Sundowns (AFS)

16h: Horoya AC (GUI) - WA Casablanca (MAR)



Groupe D:

15h: Zesco United (ZAM) - Primeiro de Agosto (ANG)

15h: Mbabane Swallows (SWA) - ES Sahel (TUN)