ARBITRAGE Un séminaire du 1er au 7 août à Sidi Moussa

La commission fédérale des arbitres de la FAF organise un séminaire pour les arbitres et les arbitres assistants (Elites) du 1er au 7 août prochain au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) lundi dernier.

103 arbitres et arbitres assistants prendront part à ce séminaire qui se déroulera en deux étapes et qui sera assuré par 12 encadreurs, précise l'instance fédérale sur son site officiel. La première étape du séminaire est prévue du 1er au 4 août et concernera le 1er groupe d'arbitres Elite «A», alors que la seconde s'étalera du 4 au 7 août et sera consacrée au 2e groupe Elite «B». Ce séminaire entre dans le cadre de la préparation des hommes en noir en prévision de la nouvelle saison footballistique 2018-2019 dont le coup d'envoi sera donné le 10 août prochain.