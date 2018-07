ASSOCIATION DES COMITÉS NATIONAUX OLYMPIQUES D'AFRIQUE Une AGEx dans des circonstances particulières

Plusieurs points étaient à l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire (AGEx) de l'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique (Acnoa), dont les membres se sont réunis hier à Alger.

L'Acnoa fait face à des zones de turbulences à son sommet depuis plusieurs mois. Ainsi, l'élection de l'Ivoirien Lassana Palenfo pour un 4e mandat à la tête de l'instance en mai 2017 a été annulée par le Tribunal arbitral du sport (TAS) après de longs mois d'attente, tandis que les sanctions prononcées par l'Acnoa à l'encontre du Camerounais Kalkaba Malboum, candidat aux élections mais finalement disqualifié pour violation du code éthique, ont été annulées. C'est dans toute cette cacophonie que les représentants des 53 pays membres de l'assemblée générale de l'Acnoa se sont réunis à Alger pour examiner le mode d'exécution des dernières décisions du TAS de Lausanne et arrêter la date et le lieu de la tenue de l'AG élective. Entre-temps, c'est le 1er vice-président de l'instance africaine, l'Algérien Mustapha Berraf, qui assure l'intérim. D'autres points étaient également inscrits à l'ordre du jour de l'AGEx, à l'instar de l'étude du rapport d'étape du président du Comité d'examen et de réformes de l'Acnoa ainsi que des perspectives de l'Afrique pour les Jeux olympiques de la jeunesse Argentine-2018 et des prochains Jeux africains. Au cours de la cérémonie d'ouverture, Berraf a relevé la dimension prise par l'Acnao depuis plusieurs années «grâce aux efforts de tous, et la place de choix qu'elle occupe au sein du Comité international olympique (CIO), par le travail qu'elle a entrepris et qu'elle continue de faire». «L'Acnoa est devenue une institution qui a su faciliter la mission sacrée de notre continent de soutenir les athlètes, et ce par sa voix dans le concert des autres nations et par l'harmonie qu'elle entretient avec les gouvernements», a-t-il estimé. «Tous les efforts doivent maintenant converger vers l'objectif de développement et de promotion des valeurs olympiques au sein de la jeune société africaine, appelée dans un avenir proche à prendre le relais», a conclu Berraf. Etaient présents, durant l'ouverture des travaux de cette AGEx, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, celle de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda Imane Feraoun et plusieurs membres du CIO.



L'ordre du mérite olympique pour le président Bouteflika

Le président de la République Abdelaziz Bouteflika va être décoré de l'ordre du Mérite olympique de l'Association des Comités nationaux olympiques en Afrique (Acnoa), a annoncé le secrétaire général de l'instance africaine, Mahmoud Aboukacem. «Le bureau exécutif de l'Acnoa réuni jeudi matin a décidé d'attribuer l'ordre du Mérite olympique au président Abdelaziz Bouteflika», a déclaré Aboukacem en marge du point de presse du comité d'organisation des JAJ-2018 mardi à Alger.