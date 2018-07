ATHLÉTISME Pas de pression sur les Algériens

Le directeur des Equipes nationales (DEN) de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA), Abdelkrim Sadou, a affirmé que les JAJ constituaient «une belle occasion de se frotter avec la crème de la discipline» en Afrique.

«C'est un rendez-vous important pour nos jeunes athlètes dont il s'agit pour la plupart d'entre eux de la première expérience sur le plan international. Nous n'allons pas leur mettre une pression supplémentaire, mais le plus important est qu'ils puissent se frotter au niveau continental», a indiqué à l'APS le DEN. Dans les épreuves d'athlétisme des JAJ-2018, qualificatives aux jeux Olympiques de la jeunesse-2018 (JOJ-2018) de Buenos Aires, l'Algérie sera représentée par un effectif de 33 sportifs dont 17 filles, engagé dans les différentes spécialités.

«Notre objectif bien évidemment est de rafler le maximum de médailles d'autant que nous allons bénéficier des avantages du terrain et du public.

Nous nous attendons à une rude concurrence vu que les pays engagés vont envoyer leurs meilleurs athlètes puisque ces Jeux sont qualificatifs aux prochains JOJ-2018», a-t-il ajouté. Invité à évoquer les potentiels concurrents de l'Algérie dans ce rendez-vous continental, le DEN a cité «le Kenya dans les courses de fond et demi-fond et l'Afrique du Sud dans les épreuves techniques». Abdelkrim Sadou a parlé ensuite des critères de qualification pour les JOJ-2018 en Argentine: «Les JAJ d'Alger ne sont pas forcément qualificatifs aux JOJ, il s'agit d'un quota établi pour chaque continent. A titre d'exemple, les Championnats du monde juniors qui ont pris fin dimanche à Tampere (Finlande) sont également un rendez-vous qualificatif aux JOJ».

L'ensemble des 33 athlètes retenus pour les JAJ-2018 ont entamé un stage de préparation à l'Ecole nationale des sports olympiques d'El-Bez à Sétif qui se poursuivra jusqu'au 20 juillet. Lors des JAJ-2014 disputés à Gaborone (Botswana), l'Algérie avait décroché 8 médailles en athlétisme: 3 en or, 4 en argent et 1 en bronze.