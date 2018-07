BENTIBA ET MEBARKI EN RENFORT À L'ASM ORAN Mounir Zeghdoud soulagé

L'ASM Oran poursuit son recrutement avec l'engagement cette fois-ci de deux joueurs chevronnés, en l'occurrence Mohamed Bentiba et Bilel Mebarki, qui ont signé mardi un contrat de deux ans chacun. Bentiba (29 ans) vient de résilier son contrat avec l'USM Alger, qu'il a rejoint en début d'intersaison, alors que Mebarki (31 ans), a quitté l'USM Bel-Abbès après seulement six mois de son passage dans cette formation détentrice de la coupe d'Algérie.

L'arrivée des deux éléments devrait soulager le nouvel entraîneur de l'ASMO, Mounir Zeghdoud, qui a réclamé le recrutement de joueurs d'expérience «pour encadrer les nombreux jeunes composant l'effectif actuel de l'équipe», a-t-il justifié. Auparavant, la direction de l'ASMO, qui a mis beaucoup de temps pour recruter un nouvel entraîneur, causant un retard sensible en matière de préparation d'intersaison, avait engagé pas moins de huit joueurs. Mais Zeghdoud, qui avait raté de peu l'accession en Ligue 1 la saison passée sous les couleurs de la JSM Béjaïa, a clairement signifié qu'il n'était pas «totalement satisfait de l'effectif en place», prévenant qu'il comptait libérer «quatre à cinq joueurs». Par ailleurs, et compte tenu des difficultés financières que rencontre le club de «M'dina J'dida», les protégés de Zeghdoud vont se contenter d'un stage en Algérie, probablement à Alger, et ce, à partir du 20 juillet, selon le coach. S'agissant des ambitions de l'ASMO, qui a terminé sixième au classement du championnat de la saison passée, les Vert et Blanc «vont viser d'abord le maintien puis espérer éventuellement revoir à la hausse l'objectif en ciblant l'une des trois premières places donnant accès à la Ligue 1», a précisé Zeghdoud qui succède à Salem Laoufi, dont le contrat n'a pas été renouvelé et qui a atterri cet été à l'USM El-Harrach, club relégué en Ligue 2 à l'issue de l'exercice précédent.



JSM Béjaïa

Aloui signe pour deux ans

La direction de la JSM Béjaïa a trouvé un accord avec l'ancien portier du CABBA, Naâfa Aloui, pour garder les buts bejaouis la saison prochaine. Le joueur de 28 ans a signé un contrat de deux années avec les Vert et Rouge, lui qui a connu plusieurs clubs de Ligue 1 durant sa carrière à l'image de l'US Biskra, de l'ES Setif ou encore le DRB Tadjenanet. Aloui a choisi de s'engager avec la JSMB pour gagner en temps de jeu lui qui n'a pris part, la saison dernière, qu'à une seule rencontre de coupe d'Algérie. Avec cette arrivée, la JSMB enregistre sa 10e recrue estivale.