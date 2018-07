CHAMPIONNATS ARABES OPEN DE NATATION L'Algérie termine à la 2e place avec 24 médailles

L'Algérie a terminé à la 2e place du classement général des Championnats arabes Open (12-15 juillet) avec un total de 24 médailles, dans une compétition disputée à la piscine du complexe olympique Radès de Tunis.

Le titre arabe est revenu à l'équipe tunisienne, alors que le Maroc a occupé la troisième marche du podium. L'Algérie a remporté 9 médailles en vermeil, 9 en argent, et 6 en bronze, avec en sus trois records arabes et deux nationaux battus par le chef de file de la natation algérienne Oussama Sahnoune, et un record national dans l'épreuve du relais mixte 4x100 m (4:08.97). Lors de l'ultime journée disputée, les Algériens ont ajouté six nouvelles breloques (2 en or, 3 en argent, et une en bronze).

Oussama Sahnoune a dominé l'épreuve du 100 m nage libre avec un temps de 48.72, pulvérisant au passage le record arabe, alors que son compatriote Nazim Belkhodja s'est contenté de la médaille de bronze de la même course (51.22).

Outre le titre arabe sur 100 m nage libre, Sahnoune, l'enfant de Constantine, a également dominé les épreuves du 50 m papillon (24.41), 100 m papillon (53.50), et du 50 m nage libre (21.82), en établissant à chaque fois de nouveaux records arabe et nationale dans les trois courses. Chez les messieurs, l'Algérie a remporté l'or au relais 4x100 m nage libre (3:28.79).

Les trois médailles d'argent ont été remportées par Nesrine Medjahed au 100 m nage libre (57.92), Rania Nefsi au 200 m brasse (2:40.18), et Aymen Benabid au 100 m dos (58.03). La Tunisie a terminé loin en tête avec 57 médailles (24 or, 16 argent, 17 bronze). L'Algérie qui devait se présenter avec 15 athlètes à cette compétition a finalement engagé 14 nageurs (9 messieurs et 5 dames) après le forfait de Djaouad Sayoud. La compétition a vu la participation de 12 autres nations, à savoir: Tunisie (pays organisateur), Maroc, Libye, Palestine, Yémen, Oman, Liban, Soudan, Emirats arabes unis, Arabie saoudite, Irak et Jordanie.