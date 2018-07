DEMANDE DES LICENCES DES ENTRAÎNEURS La DTN fixe les jours de réception

La Direction technique nationale a fixé les jours de réception pour le dépôt de demande de licences des entraîneurs pour la saison sportive 2018-2019. Selon un communiqué publié sur le site de la FAF, il est indiqué que cela se fera au niveau du Centre technique national de Sidi Moussa. Pour les Ligues 1 et 2, les demandes de licences concerneront les entraîneurs de la catégorie «senior» et celle des «réserves», alors que pour les Ligues «amateur» et «inter-Régions» seuls les seniors sont concernés. Ces demandes seront déposées les lundi, mardi et mercredi de 9h30 à 12h puis de 13h30 jusqu'à 15h30. Pour ce qui est des autres catégories, le dépôt desdites demandes se fera au niveau des directions techniques régionales, précise la même source.