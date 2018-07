DES «CHAMPS» REBAPTISÉS «DESCHAMPS» POUR L'OCCASION Vent de fête sur la France

Les images ont fait le tour de la planète. Une forte averse est tombée sur Moscou et sur la France à l'heure où les Bleus ont été sacrés Champions du monde. C'est sous une pluie battante que le Trophée de la Coupe du monde a ainsi été remis à Hugo Lloris, capitaine, et à ses coéquipiers. Aux trombes d'eau s'est soudainement mêlé un déluge de confettis dorés dans le Stade Loujniki. L'instant était unique. Au même moment, une tempête de joie s'est abattue sur l'Hexagone. Concerts de klaxons, chants, cris... la France a chaviré de bonheur. De Lille à Marseille, en passant par Lyon et Bordeaux, tous les Français sont descendus dans la rue pour célébrer ce deuxième titre de Champion du monde. La fête a été partout, elle a été totale et elle durait encore ce 16 juillet. Les journaux donnaient le ton de la journée: «Un bonheur éternel» (L'Equipe), «Encore!» (Libération), «On vous aime!» (La dépêche du midi), «Merci!» (La voix du Nord), «La tête dans les étoiles» (Le Parisien)... La France voulait rester sur son nuage. La fête a donc joué les prolongations dans tout le pays. Une fête comme il n'y en a pas eu depuis 20 ans. Et comme lors du sacre de 1998, c'est aux Champs-Elysées que les fans se sont massés après la victoire des Bleus. Des «Champs», rebaptisés «Deschamps» pour l'occasion. Capitaine en 1998 puis sélectionneur en 2018, «DD» est définitivement le symbole de cette France qui gagne. Des dizaines de milliers de supporters ont répondu présent au son du traditionnel «On est champions!». Le soleil était au rendez-vous, les Bleus l'ont également été. Arrivés à l'Aéroport Roissy Charles de Gaulle aux environs de 17h00 (heure locale), acclamés et accueillis comme des héros, Antoine Griezmann, Paul Pogba, Kylian Mbappé et compagnie ont pris la direction de l'avenue la plus célèbre de France où ils étaient très attendus. Il était 19h00 quand le car les transportant est arrivé au pied du bien nommé «Arc de Triomphe». Le car, la foule et le ciel étaient bleus. La longue et intense communion avec leurs supporters finie, les joueurs de l'équipe de France ont ensuite été invités au palais de l'Elysée pour de plus solennels remerciements, ceux de Macron. La nuit tombait, et dans le ciel français une deuxième étoile brillait.