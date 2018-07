IL N'A PAS ÉTÉ HARCELÉ PENDANT LE MERCATO CR7 n'avait qu'une seule offre

En conflit avec le Real Madrid ces derniers mois, Ronaldo n'a pas caché ses envies d'ailleurs. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, le quintuple Ballon d'or n'a pas été harcelé pendant le mercato. La Juventus était, en effet, son seul prétendant. «Je n'ai reçu aucune offre de la part d'autres équipes. C'était la seule», a révélé la recrue du champion d'Italie. Proposée à Naples, l'attaquant portugais n'a pas eu de contact avec l'entraîneur Carlo Ancelotti qu'il a connu au Real. «Je ne lui ai pas parlé. C'est une personne que j'apprécie beaucoup, mais j'ai ma vie et il a la sienne. Quand on se rencontrera, on voudra tous les deux gagner. C'est une personne que je garde dans mon coeur, il m'a beaucoup aidé», s'est-il confié encore. Rappelons que le président Aurelio De Laurentiis n'a pas donné suite aux sollicitations de l'agent Jorge Mendes, pour des raisons financières.