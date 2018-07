LUTTE Les Verts cherchent le maximum de médailles

La Fédération algérienne des luttes associées (FALA) compte décrocher le «maximum de médailles» lors des JAJ-2018, selon le chargé des jeunes talents sportifs, Djamel Hamoui. Lors de cette compétition organisée dans les trois styles (gréco-romain, libre et féminin), 18 pays dont l'Algérie devraient être engagés. L'Algérie sera représentée par 30 athlètes dans les trois styles. Le rendez-vous d'Alger devrait regrouper plus de 200 athlètes (garçons et filles) représentant, entre autres, l'Egypte, le Maroc, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Kenya, le Congo et le Nigeria. «L'objectif assigné aux sélections nationales des cadets sera de faire bonne figure devant le public algérien et représenter dignement les couleurs nationales, tout en essayant de décrocher le maximum de médailles face à de redoutables adversaires, comme les Egyptiens, Tunisiens et Nigérians», selon ses dires.