MILAN AC Higuain et Morata sur les tablettes?

Le nouveau conseil d'administration du Milan AC sera nommé le 21 juillet. Les dirigeants n'en restent pas moins très ambitieux, pour leur mercato. Ils travailleraient sur les dossiers Alvaro Morata (Chelsea, 25 ans) et Gonzalo Higuain (Juventus, 30 ans). D'après le site de Gianluca Di Marzio, la cellule de recrutement continue son travail et a coché les noms de l'Espagnol et de l'Argentin pour renforcer son attaque et compenser le départ programmé de Nikola Kalinic à l'Atletico Madrid. Marco Fassone se serait notamment rendu à Paris pour faire avancer le dossier du Londonien. Quant au Turinois, il est poussé vers la sortie par ses dirigeants, suite à l'arrivée de Cristiano Ronaldo, et verrait d'un bon oeil une signature en Lombardie.