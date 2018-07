COUPE DE LA CONFÉDÉRATION: RAYON SPORTS (RWANDA) - USMA AUJOURD'HUI À 17H La qualification en ligne de mire pour les Usmistes

Par Saïd MEKKI -

L'USM Alger rencontrera, aujourd'hui à 17h00, l'équipe rwandaise de Rayon Sports, au stade régional Nyamirambo de Kigali pour le compte de la 3e journée de la phase des poules de la Coupe de la CAF.

L'USM Alger cherche à arracher un bon résultat de ce déplacement périlleux pour conforter sa position de leader devant le 3eme classé de la poule, Rayon Sports de Kigali, qui, lui, veut sa première victoire dans cette compétition après deux matchs nuls. Et c'est donc tout l'enjeu de cette rencontre qui sera dirigée par un trio d'arbitres camerounais. Le directeur du jeu, Neant Alioum, sera assisté de ses compatriotes Evarist Menkouande et Yanoussa Moussa. Après deux stages, le premier en Tunisie avec deux matchs amicaux et le second à Nairobi (Kenya) avec un match amical, les Rouge et Noir ont rejoint Kigali pour une ultime préparation qui a débuté dimanche dernier avant le match d'aujourd'hui. Le coach français Thierry Froger et ses assistants ont commencé les choses sérieuses dimanche dernier avec les dernières retouches dans leur préparation avant de rencontrer les joueurs de Rayon Sports FC décidés à battre les Rouge et Noir à domicile. La victoire est l'objectif commun aux deux équipes aujourd'hui. Un succès pour l'USMA, leader du groupe et c'est la porte des quarts de finale qui s'ouvrira. Quant à Rayon Sports, une victoire est synonyme de garder ses chances intactes. Pour les Usmistes la tâche s'annonce quelque peu difficile avec les trois avantages des locaux: les conditions climatiques, le terrain et le public. D'ailleurs Froger a bien diminué la charge de travail pour ses joueurs pour, d'une part, leur permettre de récupérer du voyage entre Nairobi et Kigali. Et d'autre part, pour éviter toute éventuelle blessure aux joueurs. Restant sur trois défaites en matchs amicaux lors des stages de l'équipe, le coach des Rouge et Noir cherche son équipe type afin d'aborder son premier match dans cette Coupe de la CAF. Les supporters sont inquiets et la seule manière de les réconforter est de revenir avec un bon résultat de Kigali. Le gardien de but, Mourad Berrefane réconforte quelque peu les fans de l'équipe en indiquant que «l'ambiance est parfaite au sein du groupe». Il a précisé aussi que la pelouse du stade ressemble à celle de Bologhine ce qui ne constitue nullement un handicap. Et au même joueur usmiste de déclarer que «nous savons très bien ce qui nous attend le jour du match et nous allons faire de notre mieux pour décrocher le meilleur résultat possible». Du côté adverse, le coach brésilien de cette formation de Rayon Sports, Roberto Gonçalves dira: «Nous attendons avec impatience ce match contre l'USMA qui déterminera notre avenir et nos chances dans le groupe.» Gonçalves ajoute qu' «il nous faut gagner ce match d'importance capitale dans notre campagne de football continental». Ayant pris ses fonctions, le 21 juin dernier, Gonçalves a eu la chance de voir ses joueurs lors de la compétition de la CECAFA Kagame Cup où l'équipe a été éliminée très tôt. Il indique dans ce même ordre d'idées que «nous avons tiré des points positifs du tournoi puisque maintenant je connais mieux mes joueurs et comment les aligner dans les grands matchs». Le match s'annonce, donc, difficile pour les deux équipes bien que les Usmistes soient bien décidés à revenir avec un bon résultat de Kigali cet après-midi, ce qui est largement dans leurs cordes.