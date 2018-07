LE CENTRE DES EQUIPES NATIONALES D'AGHRIBS OUVERT EN JUILLET 2019 Une infrastructure capitale pour le sport à Tizi Ouzou

Par Kamel BOUDJADI -

Un projet à achever dans les délais

Le projet du centre de préparation des équipes nationales sera opérationnel en juillet 2019. C'est ce qui en ressort de la visite du président de l'APW de Tizi Ouzou dans la commune d'Aghribs où sera installée cette infrastructure.

Une infrastructure qui, faut-il le dire, demeure très importante pour le sport au niveau local comme au niveau national. Ce centre de regroupement des équipes nationales verra, donc, les deux terrains en gazon synthétique fin prêts pour recevoir les clubs l'année prochaine si les travaux avancent à la cadence souhaitée. Doté d'une enveloppe financière de plus de 583 millions de DA, le projet en question est aussi doté d'un bloc destiné à l'hébergement avec une capacité d'accueil de 200 lits, d'un restaurant, d'une unité de remise en forme (balnéothérapie) d'un bâtiment administratif et de vestiaires. Cette même visite du P/APW Youcef Aouchiche a été l'occasion pour le directeur du secteur de la Jeunesse et des Sports de la wilaya, Abderrahmane Iltache, de rassurer les jeunes de la région. A ce chapitre justement, il a invité les amoureux du sport dans la commune d'Aghribs et ses environs à se lancer dans le championnat en se préparant à l'homologation car ce terrain leur sera accessible dès son inauguration le mois de juillet de l'année prochaine. En fait, ces infrastructures viennent enrichir le secteur dans la wilaya en plus des projets qui seront lancés par la direction de la JSK. L'annonce a, pour rappel, été faite par le dirigeants du club de la Kabylie, Moloud Iboud, lors de sa conférence de jeudi passé à la veille du départ des Canaris pour l'Allemagne où ils effectuent actuellement un stage bloc. L'infrastructure sportive de la JSK a été doté d'une assiette foncière située à Oued Aïssi, 12 kilomètres à l'est de la ville de Tizi Ouzou. Les infrastructures de la JSK se trouveront aussi en plein centre ville avec la construction d'un bloc administratif. A rappeler également que la wilaya de Tizi Ouzou s'est lancée dans une opération d'envergure consistant à doter les stades communaux de pelouse en gazon synthétique. L'opération tire à sa fin car l'écrasante majorité des stades a déjà été dotée de ce moyen qui améliore grandement le niveau du sport roi à Tizi Ouzou. A l'évidence, ces projets vont en parallèle avec les travaux dont la cadence s'accélère au chantier du stade de 50 000 places situé à la sortie Ouest de la ville de Tizi Ouzou. Ce stade, dont les travaux prendront fin en 2019, sera l'un des plus grands terrains d'Algérie capable d'accueillir des compétitions internationales. Ce stade olympique permettra également à la JSK de bénéficier d'un stade à sa mesure de grand club qui a longtemps régné sur les terrains d'Afrique.