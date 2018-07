IL ANNONCE QU'IL NE DIRIGERA AUCUNE AUTRE SÉLECTION AFRICAINE Renard tourne le dos à l'Algérie

Par Mohamed BENHAMLA -

Une nouvelle piste écartée

C'est désormais officiel: le technicien français, Hervé Renard, ne sera pas le prochain sélectionneur de l'Algérie. C'est le concerné lui-même qui a fait l'annonce hier.

Annoncé avec insistance en Algérie pour prendre la place de Rabah Madjer à la tête de la sélection algérienne de football, Renard a rompu le silence, hier, mettant fin à toutes les spéculations qui ont entouré ce dossier. Sous contrat avec la Fédération royale marocaine de football jusqu'en 2022, il est sorti du silence par l'intermédiaire de son compte Twitter, dans un message intitulé «Mise au point».

Le double vainqueur de la CAN annonce qu'il ne quittera pas son poste actuel pour une autre équipe nationale africaine. «Certaines personnes évoquent mon avenir dans les médias afin de semer le trouble dans l'esprit des Marocains, et s'il est encore un peu tôt pour savoir ce qui sera fait, une chose est certaine: par respect pour le Maroc et tous les Marocains, je ne partirai en aucun cas pour une autre nation africaine quelle qu'elle soit», a écrit celui qui a conduit les Lions de l'Atlas au Mondial en Russie, où la sélection a été éliminée au premier tour. Cette mise au point de Renard intervient au moment où il a été annoncé avec insistance ces dernières heures, comme étant tout proche de conclure avec la Fédération algérienne de football. Certaines sources sont allées même jusqu'à donner des détails d'un prétendu accord qui aurait été trouvé avec le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, concernant l'argent que doit verser le Français à la Fédération royale marocaine de football (Frmf) pour résilier son contrat. Zetchi voit la pression augmenter crescendo sur lui, d'autant qu'il s'agit d'un dossier très sensible, dans le sens où tout le monde attend avec impatience de connaître l'identité du successeur de Madjer, lequel aura pour mission de redresser la barre après la dégringolade, ces deux dernières années, des Verts. Entre-temps, l'on annonce que la piste menant vers le retour de Halilhodzic s'éloigne pour des raisons non confirmées. Dans la short-list annoncée, il ne reste, à vrai dire, que deux noms: Djamel Belmadi et Carlos Queiroz.

Le premier a quitté le club qatari Al-Duhail Sports, pour laisser la place au Tunisien Nabil Maâloul pour prendre le relais. Récemment, Belmadi a nié l'existence de contacts avec les responsables de la FAF, insistant sur le fait que son départ du club n'a aucun rapport avec une éventuelle prise de commandes chez les Verts.

Le Portugais, quant à lui, a refusé de prolonger son aventure de six mois avec la sélection iranienne à l'issue du Mondial et certains médias locaux ont expliqué ce refus par le fait qu'il attend de conclure avec l'Algérie. Ainsi, c'est, sauf rebondissement, vers l'une des deux pistes que se penchera la FAF, à moins qu'une autre piste «surprise» ne vienne tout chambouler. Zetchi avait déclaré que le nouveau sélectionneur national sera connu après le Mondial, et ce tournoi a pris fin dimanche dernier. Wait and see...