ALGERIAN ENDURO SESSION DE CYCLISME (VTT) Coup d'envoi demain à Chélia

La deuxième édition de l'Algerian Enduro Session, une épreuve de Vélo Tout Terrain (VTT), s'inscrivant dans le registre des sports-extrêmes, se déroulera demain à 16h30, dans la ville de Chélia (Batna) Batna. «Le départ de cette course sera donné au sommet Ras Kaltoum» a précisé la FAC, ajoutant que «l'arrivée est prévue à la source de Tizougaghin, à Ras Elma, dans la commune d'Inoughissen, à Chélia». Le délai «est toujours ouvert» pour s'engager dans cette compétition, organisée par le club local, Le Cèdre des Aurès, en collaboration avec la Ligue de cyclisme de Batna. «Le circuit, d'une distance de 8,1 km, comporte des terrains rocheux, forestiers, terreux et des rivières asséchées» a encore précisé la FAC concernant cette course, qui se déroulera sur le deuxième plus haut sommet en Algérie, celui de Ras Kaltoum, situé à 2348m d'altitude. La compétition sera précédée de la traditionnelle réunion technique, prévue ce soir à 21h et qui, selon les organisateurs, sera suivie de la «vérification des vélos, des protections et des documents à fournir.»