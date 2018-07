AS BÉZIERS Mehdi Mostefa retourne en France

L'AS Béziers, pensionnaire de Ligue 2 française, vient d'officialiser l'arrivée de l'ancien international algérien, Mehdi Mostefa dans son effectif. À 34 ans, Mehdi apportera toute son expérience à l'ASB dans cette découverte de la Ligue 2. Formé à Dijon et à l'AS Monaco, le milieu défensif, qui peut également jouer au poste d'arrière droit, compte près de 400 matchs en professionnel au Nîmes Olympique, à l'AC Ajaccio, au FC Lorient ou encore au SC Bastia. Entre 2010 et 2014, il a également été sélectionné à plusieurs reprises en sélection algérienne, avec qui il a notamment disputé la Coupe d'Afrique des nations (CAN) en 2013 et la Coupe du monde en 2014. Une compétition que Mehdi a vécue dans la peau d'un titulaire jusqu'à cette cruelle défaite (2-1) face à l'Allemagne en 8es de finale. Un an après sa signature à Pafos (Chypre), Mehdi est de retour en France, à Béziers. Un retour dans la région pour celui qui a aussi porté le maillot de Sète entre 2006 et 2007.