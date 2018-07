BAYERN MUNICH Ces dossiers qui paralysent le mercato

Le Bayern Munich aimerait passer à l'action sur le marché des transferts pour offrir des renforts à Niko Kovac. Mais quatre dossiers ralentissent particulièrement les opérations pour l'heure, selon Bild.

Niko Kovac a démarré son mandat au Bayern Munich. Et pour l'heure, les Bavarois n'ont signé qu'une seule recrue de poids, en la personne de Leon Goretzka (23 ans), arrivé libre après la fin de son bail à Schalke 04. Les champions d'Allemagne en titre et leur nouvel entraîneur n'entendent pas en rester là. Toutefois, avant de passer à l'offensive, ils doivent régler plusieurs dossiers dans le sens des départs, seul Douglas Costa ayant pour l'instant rapporté des liquidités (transfert définitif à la Juventus pour 40 millions d'euros, payables en plusieurs fois). Et quatre dossiers ralentissent pour l'instant les opérations.

Arturo Vidal (31 ans) et Juan Bernat (25 ans), tous deux en fin de contrat en juin 2019, semblent les dossiers prioritaires à régler. Le milieu de terrain international chilien (100 capes, 24 buts) paraît promis à un départ pour faire de la place à Goretzka dans l'entrejeu. Seulement, il n'a repris la course que depuis une semaine après une intervention au genou. Et si Manchester United et Naples semblent toujours intéressés à en croire le quotidien allemand, Chelsea, où Antonio Conte désirait le retrouver (ils se sont côtoyés à la Juventus), s'est visiblement retiré. Au sujet du latéral gauche international espagnol (7 sélections, 1 but), les Munichois ne compteraient apparemment pas sur lui. Toutefois, ce dernier fait traîner, envisageant de capitaliser sur son statut de joueur libre en 2019 pour tenter d'obtenir un contrat juteux. Le Bayern est donc dans l'attente. Idem pour Jérôme Boateng (29 ans). Les pensionnaires de l'Allianz Arena ont accordé un bon de sortie à leur central, sous contrat jusqu'en juin 2021, auteur d'une Coupe du monde plutôt décevante avec la Mannschaft (2 apparitions, 1 expulsion). Ce dernier, pour lequel les Allemands espèrent au moins 80 millions d'euros, attendrait un signe du FC Barcelone ou du Real Madrid, qui ne se sont pas manifestés, tout comme le Paris SG, qui aurait également un oeil sur l'ancien pensionnaire de Manchester City. Enfin, le dossier Thiago (27 ans) met aussi le Bayern dans l'embarras. Bild avance que le milieu international espagnol (31 sélections, 2 buts) souhaiterait retourner au FC Barcelone, tandis que le Real Madrid, où officie désormais Julen Lopetegui qui l'a dirigé avec la Roja et les Espoirs, est aussi à l'affût. Le Bayern s'en remet pour l'heure à son bail courant jusqu'en juin 2021. Quatre dossiers qui empêchent, donc, d'après le média allemand, de passer la vitesse supérieure sur d'éventuelles cibles. Sans oublier la rumeur d'un possible retour de James Rodriguez (27 ans), prêté jusqu'en juin 2019, à Madrid et le flou entourant l'avenir de Robert Lewandowski (29 ans)... Le mercato du Bayern promet donc d'être long à se décanter.