DÉDIÉS À L'ÉVÉNEMENT Présentation de deux timbres-poste

Deux timbres-poste émis par Algérie poste et consacrés aux 3es Jeux africains de la jeunesse JAJ-2018 ont été présentés mardi lors des travaux de l'Assemblée générale (AG) extraordinaire de l'ACNOA à Alger. La présentation a été faite conjointement par la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda Imane Feraoun et celui de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, devant les 53 membres présents sur les 54 que compte l'AG de l'instance africaine et les représentants du Comité international olympique (CIO), entre autres. Chaque timbre est d'une valeur fiscale de 25 dinars et la vente anticipée de cette émission philatélique, d'une dimension de 26x36 mm a débuté mardi et se poursuivra mercredi dans toutes les recettes principales situées au niveau des 48 wilayas. Quant à la vente générale, elle débutera jeudi dans tous les bureaux de poste. Ces deux timbres sont dédiés à la jeunesse africaine qui se côtoiera, dix jours durant, dans une compétition quadriennale et rassemblera à Alger et Tipasa plus de 3000 athlètes âgés entre 14 et 18 ans venant de 54 pays africains qui s'affronteront dans 30 disciplines sportives.