LE COUP D'ENVOI DE LA COMPÉTITION REPORTÉ À HIER La jeunesse sportive africaine s'invite à Alger

La 3e édition des Jeux africains de la jeunesse (JAJ-2018) a débuté hier à Alger avec la participation de 3 300 athlètes de 54 pays dans 30 disciplines, dont 432 Algériens qui seront en course avec l'objectif de figurer pour la première fois sur le podium de la compétition. Pour atteindre ce but, les athlètes algériens devront récolter le maximum de médailles en se frottant aux 3300 jeunes talents africains attendus à Alger et Tipasa, les deux villes qui accueilleront les compétitions.

Les athlètes algériens engagés dans les épreuves d'athlétisme, d'aviron, de beach-volley, de hockey sur gazon, de rugby et de tir à l'arc, sont également appelés à décrocher des qualifications aux Jeux olympiques de la jeunesse, prévus en octobre prochain en Argentine.

La première journée des JAJ-2018 a été essentiellement marquée par la cérémonie d'ouverture au stade 5-Juillet avec un programme artistique retraçant l'histoire de l'Algérie et son attachement au continent africain. Cette journée inaugurale a vu également le début des épreuves sportives avec trois disciplines au programme: Tir à l'arc (inspection de l'équipement), judo (pesée officielle) et taekwondo (réunion technique).

Pour la réussite de cet événement plus de 600 guides ont été formés pour accompagner les délégations africaines lors de leur séjour en Algérie. Outre les compétitions sportives le comité d'organisation des JAJ a également prévu des animations culturelles quotidiennes qui se dérouleront au niveau du Village africain des athlètes et au Complexe olympique Mohamed-Boudiaf.