MO BÉJAÏA Come back de Athmane Toual

L'ex-gardien de but de l'USM Bel Abbès, Athmane Toual, vient d'effectuer son retour à son ancien club, le MO Béjaïa. Le portier de 34 ans connaît parfaitement la maison bejaouie, il a évolué sous les couleurs du MOB en 2013 et vient de signer un contrat de deux ans. A l'issue de la signature de son contrat, il a déclaré: «Le MOB a sans doute beaucoup changé par rapport aux années précédentes, le club est même arrivé à dominer la scène du football algérien et africain avant de finir en Ligue 2 et par la suite retrouver la Ligue 1 après une magnifique saison. Le maintien sera l'objectif principal cette saison.» Pour rappel, Toual a pris part à 31 rencontres de championnat la saison passée pour un total de 31 buts encaissés avec l'USMBA, détenteur du trophée de la coupe d'Algérie.