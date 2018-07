CR BELOUIZDAD Passation de consignes entre Malek et Bouhafs

Par Mohamed BENHAMLA -

Après plus d'une année et demi de règnes, le président du CR Belouizdad, Mohamed Bouhafs, a attendu jusqu'à hier pour effectuer la passation de consignes avec son prédécesseur Réda Malek. Cette action permettra, ainsi donc, aux Belouizdadis de prétendre bénéficier des subventions de l'année 2017 et à Bouhafs de présenter et déposer son bilan pour bénéficier de celles de 2018. S'agissant de l'avenir de la barre technique, les dirigeants du Chabab ont tout conclu avec l'entraîneur Toufik Rouabah. Ce dernier, accompagné de son préparateur physique, devait signer dans la soirée son nouveau contrat, ou au plus tard dans la journée d'aujourd'hui. Enfin, victime d'une entorse à l'entraînement, le meneur de jeu, Djamel Rabti, ne souffre finalement de rien de grave et sera mis au repos pour une semaine seulement, selon le staff médical.