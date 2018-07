ASSOCIATION DES COMITÉS NATIONAUX OLYMPIQUES D'AFRIQUE Mustapha Berraf lorgne le poste de président

Berraf vise loin

Mustapha Berraf avait été élu en tant que premier vice-président de l'Acnoa, pour un 5e mandat, lors de l'assemblée générale de l'instance africaine qui s'est tenue en mai 2017 à Djibouti.

Le président du Comité olympique algérien, Mustapha Berraf, a annoncé qu'il présentera sa candidature à la présidence de l'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique (Acnoa), lors de l'assemblée générale de l'instance africaine, prévue le mois de novembre prochain à Tokyo, et ce à l'issue des travaux de l'Assemblée générale de cette instance sportive, réunie mardi à Alger. «Je me porterai candidat au poste de président de l'Acnoa dont les élections sont prévues en novembre prochain à Tokyo (Japon), lors de l'assemblée générale ordinaire de l'Association des comités internationaux olympiques», a déclaré à l'APS Berraf, premier vice-président de l'instance sportive africaine, qui a présidé les travaux de l'assemblée générale à la veille de l'ouverture des Jeux africains de la jeunesse (JAJ-2018) à Alger. «Mon élection à la tête de l'Acnoa ne sera qu'une mesure formelle et un honneur pour l'Algérie», a-t-il ajouté, se disant convaincu de sa réussite lors de ces élections.

A noter que l'Algérien Mustapha Berraf avait été élu en tant que premier vice-président de l'Acnoa, pour un 5e mandat, lors de l'assemblée générale de l'instance africaine qui s'est tenue en mai 2017 à Djibouti. L'Acnoa fait face à des zones de turbulence à son sommet depuis plusieurs mois. Ainsi, l'élection de l'Ivoirien Lassana Palenfo pour un 4e mandat à la tête de l'instance en mai 2017 a été annulée par le Tribunal arbitral du sport (TAS) après de longs mois d'attente, tandis que les sanctions prononcées par l'Acnoa à l'encontre du Camerounais Kalkaba Malboum, candidat aux élections, mais finalement disqualifié pour violation du code éthique, ont été annulées. C'est dans toute cette cacophonie que les représentants des 53 pays membres de l'assemblée générale de l'Acnoa se réunissent à Alger pour examiner le mode d'exécution des dernières décisions du TAS de Lausanne et arrêter la date et le lieu de la tenue de l'AG élective. Entre-temps, c'est le 1er vice-président de l'instance africaine, l'Algérien Mustapha Berraf, qui assure l'intérim.

Par ailleurs, l'ivoirien Lassana Palenfo a annoncé mardi, lors des travaux de l'AG extraordinaire présidée par Berraf à Alger, sa démission de la présidence de l'Acnoa, affirmant qu'il ne présentera pas sa candidature lors de la prochaine assemblée générale élective, prévue en novembre 2018 à Tokyo (Japon). Etaient présents durant l'ouverture des travaux de cette AGEx, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, celle de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda Imane Feraoun et plusieurs membres du CIO. Les deux ministres algériens ont été honorés à cette occasion par l'Acnoa, et ont reçu chacun un médaillon et un pin's, en guise de reconnaissance aux efforts consentis pour «la promotion et le développement du sport à travers des initiatives louables envers la jeunesse». Outre ces distinctions, l'instance a décoré plusieurs sportives du continent de l'ordre du mérite olympique africain, pour leur investissement «corps et âme» au rayonnement de leur sport national.