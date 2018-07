LE TRANSFERT TROUVE SES RACINES SUR LE VOLET FINANCIER Ronaldo à la Juventus pour des raisons fiscales?

Un transfert qui fait polémique

Au départ, l'ensemble des médias internationaux s'accordait à dire que son départ était avant tout motivé par une question salariale.

Le président de la Ligue espagnole Javier Tebas assure que Cristiano Ronaldo a quitté l'Espagne et le Real Madrid pour des raisons fiscales. Le Portugais doit encore régler 18,8 millions d'euros d'amende au fisc ibérique, et l'Italie offre des conditions très attractives pour les millionnaires! En Italie, le Portugais va bénéficier de jolies conditions fiscales. Il y aurait donc la version officielle et la version officieuse. Mais dans tous les cas, le transfert de Cristiano Ronaldo vers la Juventus Turin trouve ses racines sur le volet financier, et non sportif. Au départ, l'ensemble des médias internationaux s'accordait à dire que son départ était avant tout motivé par une question salariale. La Maison Blanche ne voulait pas lui accorder des émoluments plus importants, au contraire de la Vieille Dame prête à lui offrir 30 millions d'euros par an. Mais comme expliqué au moment de l'officialisation du transfert, ce choix a également pu être motivé par des raisons fiscales. En effet, le fisc transalpin a établi un programme permettant aux étrangers riches de régler, peu importe leurs revenus, un impôt forfaitaire de seulement 100 000 euros par an. De quoi permettre à Ronaldo de réaliser de belles économies pour payer une amende de 18,8 millions d'euros qu'il doit au fisc espagnol après une affaire d'évasion fiscale. Une hypothèse confirmée par Javier Tebas. Pour le président de la Ligue espagnole, cette donnée explique en partie ce qu'il considère comme une «fuite en Italie» du Portugais. «CR7 a quitté le Real Madrid pour des raisons fiscales, a-t-il affirmé. En Italie, avec la nouvelle réglementation mise en place, il touchera une plus grande partie nette d'impôts de son salaire qu'en Espagne, la Maison Blanche ne pouvait pas rivaliser avec ça». Certains pourront penser que le dirigeant ibérique est quelque peu «parano», mais visiblement l'agent du Portugais, Jorge Mendes, ne l'a proposé qu'à deux clubs, et deux clubs italiens! À savoir la Juventus et le Napoli. Et le tout dans une certaine urgence, le président napolitain Aurelio De Laurentiis a d'ailleurs décliné parce qu'il n'avait «pas le temps de structurer une opération aussi complexe», mais la Vieille Dame a immédiatement dit «oui». Au final, c'est donc en Italie que le quintuple Ballon d'or va continuer sa riche carrière. Évidemment, il y a un intérêt sportif à rejoindre le champion d'Italie en titre. CR7 a par exemple l'occasion de glaner la Ligue des Champions avec un troisième club, mais ce transfert restera aussi dans les mémoires comme un transfert d'argent. Une sorte d'apogée du foot-business dont les fans se passeraient bien...



A propos de son retour à la Juve

L'entourage de Zidane dément

C'était la rumeur folle de mardi: Zinedine Zidane, qui a quitté son poste d'entraîneur du Real Madrid, pourrait faire son retour dans un club qu'il connaît bien: la Juventus, dans un rôle de directeur sportif. Interrogée par RMC Sport, une source proche de Zinedine Zidane a fait le point à ce sujet en excluant une arrivée de l'ancien meneur de jeu vers la Juventus: «C'est complètement faux et ce serait complètement illogique. Il a bien expliqué qu'il avait besoin de temps. Il n'est absolument pas temps de parler de ça. Il y a des gens en poste à la Juventus», a ainsi déclaré l'entourage de Zinédine Zidane. Alors info ou intox? Affaire à suivre...